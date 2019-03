Obama mantendrá a miles de soldados de EEUU en Afganistán hasta 2017

"Las fuerzas afganas no son todavía tan fuertes como deberían", admitió Obama durante una comparecencia en la Casa Blanca, donde dijo también que la situación de seguridad en ese país sigue siendo "muy frágil".



El plan de Obama contempla, además, mantener el actual número de 9.800 soldados presentes en Afganistán hasta el final de 2016.



"No apoyo la idea de una guerra sin fin", puntualizó el presidente al defender su decisión, porque cree que es "lo correcto" dada la situación sobre el terreno en Afganistán, y que este "ajuste" de la retirada puede contribuir a consolidar "el difícil progreso" que está realizando ese país en materia de seguridad.



Asimismo, recordó su compromiso de evitar que Afganistán se convierta "en un refugio para los terroristas", y quiso enfatizar que la "naturaleza" de la misión estadounidense en Afganistán no ha cambiado y que las tropas ya no están desde hace un tiempo "en rol de combate".



Según Obama, será necesario continuar evaluando la situación sobre el terreno y la posibilidad de más ajustes, algo que anticipó que será su tarea hasta enero de 2017 y luego la de su sucesor en la Casa Blanca.



El nuevo plan de EE.UU. llega en un momento de creciente violencia en el conflicto que sufre Afganistán, después de que los talibanes llegaran a controlar la emblemática ciudad de Kunduz, en el norte del país.