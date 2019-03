Obama le dice al Papa Francisco que "es maravilloso conocerle"

El papa Francisco y el presidente de Estados Unidos, Barak Obama, comenzaron su reunión con un apretón de manos y el mandatario estadounidense dijo que era "maravilloso" conocerle. "It's wonderful to meet you. Thank you so much" (Es maravilloso conocerle. Muchas gracias", se oyó decir a Obama, mientras que el papa se limitó a decir "Gracias", en la Sala del Tronetto, anexa a la Biblioteca Privada, donde se reunieron después.

El ruido de los flashes de los fotógrafos que cubrían el acto impidió oír las presentaciones entre ambos, pero se observó a un presidente Obama emocionado y sonriente, mientras que el papa guardaba un semblante más serio. Ambos posaron unos instantes ante los fotógrafos y después pasaron a la Biblioteca privada, donde se sentaron uno frente al otro delante de un escritorio y el papa le dijo en inglés: "Bienvenido, señor presidente".

Tras algunos minutos de conversación informal entre ambos, los fotógrafos, cámaras de televisión y periodistas abandonaron la sala y comenzó el coloquio privado, con la ayuda de intérpretes. Como es habitual, Obama llegó acompañado por el prefecto de la Casa Pontificia, el arzobispo Georg Ganswein, y fue escoltado en el palacio pontificio por los "gentilhombres" del papa y la guardia suiza y una amplia delegación de la que formaba parte también el secretario de Estado estadounidense, John Kerry. En una de las salas adyacentes esperó la amplia delegación estadounidense, acompañada por el arzobispo Ganswein.

Las reuniones con los jefes de Estado y de Gobierno y el pontífice suelen durar una media de 20 minutos y luego se pasa a los saludos de la delegación y el intercambio de regalos. Como al resto de mandatarios, Jorge Bergoglio regalará a Obama su primera exhortación apostólica, "Evangelii Gaudium" (La alegría del Evangelio), publicada el pasado 26 de noviembre.

El presidente Obama ya anticipó en una entrevista al diario 'Corriere della Sera' publicada, que está "deseoso" de escuchar al Papa, sobre todo en lo que concierne a la lucha por la justicia social y para erradicar la pobreza. Obama adelantó que explicará al pontífice argentino su compromiso con la lucha contra la desigualdad.

También la ocasión servirá para hacer un repaso de los actuales conflictos en el mundo. En este contexto no hay que olvidar que Francisco ha sido uno de los mayores defensores del diálogo en Siria y organizó una jornada de ayuno y oración mientras el presidente de EEUU amenazaba con una intervención militar en ese país.