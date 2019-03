El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró que los atentados de París no son solo contra "el pueblo de Francia", sino que "son un ataque contra la humanidad". En una conversación telefónica, el presidente de EEUU y el de Francia se comprometieron a trabajar juntos para derrotar al terrorismo.

Obama trasladó sus condolencias a Hollande "en nombre del pueblo estadounidense" por los "horrorosos" ataques múltiples de París, en los que al menos 120 personas perdieron la vida.

El presidente estadounidense reiteró el apoyo "firme e inquebrantable" de EEUU al pueblo de Francia, su "más antiguo aliado y amigo", y volvió a ofrecerse para ayudar en la investigación sobre lo ocurrido. Unas horas antes de la llamada, Obama compareció de forma urgente en la Casa Blanca para afirmar que las autoridades estadounidenses están preparadas para ayudar al Ejecutivo francés. El presidente de Estados Unidos aseguró entonces que los atentados de París no son solo contra "el pueblo de Francia", sino que "son un ataque contra la humanidad".

Obama, que calificó de "atroces" los ataques, en los que ha habido de decenas de muertos, no quiso hacer ninguna valoración pública sobre la autoría de los mismos hasta no tener más detalles. Reiteró que Francia puede contar con el apoyo de Estados Unidos para lo que sea necesario y subrayó que el pueblo estadounidense estará "al lado" del francés "en esta difícil situación".

"París en sí representa los valores eternos del progreso humano. Los que piensan que pueden aterrorizar al pueblo de Francia o los valores que representan están equivocados", destacó. "En este momento trágico, recordamos que los lazos de libertad, igualdad y fraternidad no son sólo valores por los que el pueblo francés se preocupa profundamente, sino que son valores que compartimos", agregó.

Obama insistió en que esos valores perdurarán "más allá" de cualquier acto de terrorismo u odio como los perpetrados hoy. El mandatario transmitió sus condolencias e insistió en que los culpables se enfrentarán a la Justicia. "Vamos a hacer todo lo necesario para trabajar con el pueblo francés y con las naciones de todo el mundo para llevar a estos terroristas ante la justicia y para perseguir a las redes terroristas que van contra nuestro pueblo", agregó.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, se ha declarado "conmocionado" por los atentados perpetrados en París y ha trasladado a Francia todo el apoyo de España. Rajoy, tras conocer el alcance de la acción terrorista en la capital francesa, ha hecho público un mensaje en su cuenta de la red social Twitter. "Conmocionado por la noticias que nos llegan de París. Francia tiene a su lado al pueblo español en estos momentos difíciles", ha escrito el jefe del Ejecutivo.

El Gobierno español ha condenado de forma "inequívoca y enérgica" los "viles" atentados de París, en los que, al parecer, han muerto decenas de personas, y ha trasladado su pésame a los familiares de las víctimas y al pueblo galo: "Hoy todos somos París". Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han señalado que las autoridades españoles están siguiendo de cerca la situación en Madrid y en París y que no tienen datos de si hay españoles entre las víctimas.

En un comunicado del departamento de José Manuel García Margallo, el Ejecutivo transmite sus más "sentidas condolencias a los familiares de las víctimas, a las autoridades y a todo el pueblo francés". "Hoy más que nunca, reiteramos nuestra repulsa categórica ante cualquier tipo de acto terrorista y transmitimos al Gobierno y al pueblo de Francia nuestra cercanía y solidaridad: todos estamos unidos contra el terror, hoy todos somos París", añade. Condena también de manera contundente estos hechos y espera que sus responsables respondan "cuanto antes de sus crímenes ante la justicia".

Los Reyes de España siguen desde el primer momento las noticias sobre los atentados simultáneos de París y han expresado la solidaridad del pueblo español, "consternado y horrorizado" por los ataques terroristas, "con Francia, sus autoridades y el pueblo francés". Según han informado fuentes de la Casa del Rey, don Felipe, que ha sido informado de los atentados junto a doña Letizia cuando ambos se encontraban en una cena privada, se ha desplazado a su despacho en el Palacio de la Zarzuela, desde donde sigue recibiendo datos del Gobierno español y desde Francia. Cuando sea oportuno, hablará por teléfono con el presidente francés, François Hollande, han añadido las mismas fuentes.

La canciller alemana, Angela Merkel, se mostró "profundamente conmocionada" con los atentados ocurridos en París. En un breve comunicado, Merkel señaló que sus pensamientos están en estos momentos con las víctimas de estos "ataques evidentemente terroristas", con sus familiares y con todos los habitantes de París. El Gobierno alemán se encuentra en contacto con el francés y le ha transmitido la solidaridad del pueblo germano.

El primer ministro británico, David Cameron, expresó su "conmoción". En una declaración, Cameron dijo que el Reino Unido hará "todo lo que pueda" para ayudar a Francia y se solidarizó con las víctimas de los ataques registrados en París.

I am shocked by events in Paris tonight. Our thoughts and prayers are with the French people. We will do whatever we can to help.