El nuevo acuerdo de paz entre las FARC y el Gobierno colombiano se firmará este jueves y no se someterá a referéndum

Las delegaciones del Gobierno colombiano y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han acordado este martes que el nuevo acuerdo de paz, anunciado hace diez días, se firmará este mismo jueves, 24 de noviembre. En un comunicado conjunto, ambas delegaciones han señalado que la ceremonia para plasmar las rúbricas en el nuevo acuerdo tendrá lugar a las 11.00 horas (19.00 hora peninsular española) en el teatro Colón de la capital, Bogotá.

Ejecutivo y guerrilla han acordado, además, que "el mecanismo de refrendación del acuerdo será a través del Congreso de la República" y han señalado que están todavía "precisando los procedimientos" que se van a utilizar para dicho propósito. En su comunicado, las dos partes han asegurado que la "consolidación de la paz" exige avanzar "con paso firme" hacia la puesta en marcha de los acuerdos de paz alcanzados para que "permitan superar tantos años de conflicto en Colombia".

El pasado 2 de octubre, los colombianos optaron por el 'no' en el plebiscito convocado para ratificar el acuerdo sellado en un principio entre ambas partes, haciendo fracasar un primer intento de aplicar un texto que pusiera fin a más de medio siglo de conflicto en el país. Esta decisión obligó a Gobierno y FARC a modificar los textos de La Habana (Cuba) con las aportaciones de los partidarios del 'no', que presentaron sus propuestas a ambas delegaciones.

"El nuevo acuerdo incluye cambios significativos basados en un proceso democrático"

Tras varias jornadas de encuentros en la capital de la isla, finalmente las dos delegaciones anunciaron un nuevo acuerdo el sábado 12 de agosto. Sin embargo, esta nueva versión del acuerdo ha sido rechazada de nuevo por los partidarios del 'no', que aseguran que no se han llevado a cabo "muchos de los cambios sustantivos" solicitados. Los negociadores de la Casa de Nariño se reunieron a última hora del lunes durante siete horas con los líderes del 'no', encabezados por el expresidente Alvaro Uribe, para persuadirles de respaldar el nuevo acuerdo, pero sin éxito.

No obstante, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha defendido este nuevo texto, al que define como una opción "mejor" que la original porque recoge las propuestas de los críticos. En un artículo publicado este martes en el diario 'The Wall Street Journal', Santos ha explicado que "el nuevo acuerdo incluye cambios significativos basados en un proceso democrático" de debate "con la comunidad religiosa, los partidos políticos y las víctimas de una generación que ha sufrido el conflicto", lo que se ha traducido en más de 500 propuestas.

Para Santos se trata de "un logro de todos los colombianos, ya que el nuevo acuerdo incluye ajustes, cambios y clarificaciones que provienen directamente de la gente", lo cual "le da una fortaleza duradera, pese a que pueda verse como ineficiente a aquellos que lo ven desde afuera". "Estoy extremadamente orgulloso de que el nuevo acuerdo refleje las ideas tanto de los votantes del 'no' como de los del 'sí'" en el plebiscito celebrado el pasado 2 de octubre, en el que una ajustada mayoría de colombianos rechazó los textos de La Habana, ha confesado.