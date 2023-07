Nueva York se hunde por su propio peso

Los rascacielos son el elemento diferenciador de Nueva York y ahora también puede ser el motivo que la haga desaparecer. Estas gigantes estructuras representan 762 millones de toneladas de concreto, vidrio y acero distribuidas entre 1.805.954 edificios.

A esta cifra hay que sumarle la sobrepoblación de la ciudad: 8,4 millones de habitantes, junto a sus 2 millones de coches. Así como el equipamiento de las edificaciones (muebles, accesorios, enseres, etc.).

Un estudio realizado por el servicio geológico de Estados Unidos concluye que el peso de los rascacielos y la presión que ejerce contra el suelo es el principal motivo del hundimiento.

Las zonas más propensas a inundarse serían el Bajo Manhattan, Brooklyn y Queens

El suelo se está hundiendo unos 2 mm por año lo que, junto a la subida del nivel del mar comprendida entre 3 a 4 mm por año, vaticina unos graves problemas para la ciudad costera. Este hundimiento no afecta a todas las zonas de la metrópolis por igual, las más propensas a inundarse serían el Bajo Manhattan, Brooklyn y Queens. La respuesta la encontramos en el suelo arcilloso bajo el que se edificaron las construcciones de estas zonas.

Desde el año 1950, las aguas que rodean Nueva York han aumentado unos 22cm. A su vez, las grandes inundaciones debidas a tormentas han cuadriplicado su frecuencia.

Las declaraciones de los científicos

Un estudio publicado por 'Earth's Future' muestra como la ciudad se entierra cada año debido al sobrepeso urbanístico.

El geofísico Tom Parsons ha sido el líder de la investigación y ha declarado que hay partes de Nueva York que no podrán evitar el hundimiento. "Es difícil predecir un momento, porque si bien el hundimiento de la ciudad es relativamente estable, las previsiones sobre el aumento del nivel del mar son inciertas y dependen de las tasas de futuras emisiones de gasas de efecto invernadero".

La causa principal del hundimiento es la tectónica de placas

A su vez, el geofísico no culpa solo al peso de los rascacielos sino que "la causa principal del hundimiento de Nueva York y, en gran parte, de la costa Este, es la tectónica de placas, y eso no se puede detener". Esto nos indica que la solución al problema no es tan sencilla como dejar de construir rascacielos. "No es que haya sido un error construir edificios tan grandes en Nueva York, pero hay que tener en cuenta que cada vez que se construye algo ahí se está empujando un poco más el suelo hacia abajo”, afirmó Parsons.

Posible Solución: la nueva Manhattan

Para el año 2050, la organización 'Sea Level Rise' calcula que el nivel del mar que bordea Nueva York aumentará entre 20 y 76 centímetros.

Una de las soluciones planteadas para evitar el trágico futuro al que se encamina la metrópolis sería la propuesta por el profesor Jason Barr.

A esta propuesta se la ha denominado: La nueva Manhattan, unos 7 kilómetros de tierra ganada al mar. Comprenderían desde Battery hasta pasada la Estatua de la Libertad.

La Nueva Manhattan añadiría 180.000 nuevas viviendas

Esta nueva parcela de tierra serviría como defensa contando con un perímetro de diques, humedales y marismas. A su vez, solucionaría el problema de la sobrepoblación añadiendo 180.000 nuevas viviendas.

Otras ciudades en riesgo de hundimiento

Los riesgos que enfrenta la ciudad de Nueva York son compartidos por otras grandes ciudades costeras a lo largo del mundo.