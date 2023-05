Nueva "pista relevante" en el caso Madeleine: ¿Qué iban buscando y qué han encontrado los investigadores?

En las últimas horas los investigadores que buscan a la pequeña Madeleine McCann han encontrado una nueva "pista relevante" entre las muestras recogidas en los alrededores del pantano de Arade, en Portugal, a unos 50 kilómetros de donde desapareció la niña hace 16 años.

Debido al hermetismo que rodea al caso se desconoce de qué se trata exactamente esta nueva pista. Lo que sí se sabe es que ha sido enviada a Alemania para su análisis, y el informe del laboratorio podría tardar varios meses puesto que las muestras se someterán a pruebas forenses y de ADN.

A pesar de que el fiscal de Braunschweig, Christian Wolter, no ha querido revelar lo que se estaba buscando en el embalse, 'Daily Mail' ha precisado que los expertos estaban tratando de localizar restos del pijama rosa de la menor.

Por otro lado, tal y como ha confirmado el diario portugués 'Correiro Da Manha', los agentes han extraído del lugar una correa de sujetador, ropas y artículos de plástico durante las labores de rastreo en los alrededores del pantano, en las que se ha utilizado maquinaria pesada, perros, georradares y drones.

¿Por qué se busca a Madeleine en Portugal?

La Fiscalía Alemana ha pedido guardar silencio absoluto, pero el fiscal de caso, Hans Christian Wolters, ha dicho que hay una "buena razón" para que la búsqueda de la pequeña se lleve a cabo en Portugal. "No son pistas que provienen de los acusados, pero pueden imaginar que no comenzamos a buscar en algún lugar de Portugal por casualidad, sino que debe haber una buena razón para ello. No puedo revelarlo aquí en este momento por razones tácticas", ha indicado.

El organismo alemán de Braunschweig trabaja con la teoría de que la pequeña Madeleine murió a manos de Christian Brückner, que cuenta con un amplio historial delictivo que incluye delitos de abusos sexuales y pederastia, algunos de ellos en Portugal.

En estos momentos Brüeckner, que se encuentra actualmente en prisión por tráfico de drogas, es el principal sospechoso. Solía frecuentar el embalse de Arade, y allí acampaba con su caravana.