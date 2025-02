La nuera de Donald Trump, Lara Trump presentará un programa de televisión en Fox News

La revista especializada "Variety" apuntó que, según Fox News, el programa se centrará "en el regreso del sentido común a todos los rincones de la vida estadounidense" en un momento en el que el país da comienzo a "una nueva era de pragmatismo". Se espera que "My View"("Mi visión") incluya entrevistas con líderes de opinión que ayuden a "esclarecer" la actualidad. Lara Trump será la primera pariente de un presidente de los Estados Unidos de América en presentar un programa de televisión. La directora ejecutiva de Fox News Media, Suzanne Scott, considera a Lara Trump "una talentosa comunicadora que sabe cómo conectarse con los espectadores, una empresaria exitosa y una madre trabajadora". Su "comprensión innata" del público estadounidense y del panorama político actual, en su opinión, es una "suma convincente a su programación".

También tuvo un cargo importante en el Partido Republicano

Trump, de 42 años, casada con el hijo del presidente, Eric, no es la primera vez que trabaja en un estudio de televisión. Trabajó durante varios años como productora en “Inside Edition” y fue colaboradora en directo de Fox News desde marzo de 2021 hasta diciembre de 2022. “Lara fue una profesional total y una persona natural cuando estuvo con nosotros hace años”, dijo Suzanne Scott a The New York Times en un mensaje el miércoles. “Es muy talentosa y es una comunicadora fuerte y eficaz con un gran potencial como presentadora”. El año pasado, a instancias de su suegro, Lara Trump se postuló y fue elegida copresidenta del Comité Nacional del partido Republicano. Ayudó a supervisar las finanzas del partido, las operaciones electorales y la convención de nominación en Milwaukee. Renunció a su cargo el pasado mes de enero.

"Encantada de contar la Edad de Oro de Estados Unidos"

"Estoy encantada de volver a traer mi voz a Fox News, hablar directamente con el pueblo estadounidense y destacar lo que hace que este país sea tan grandioso. Mientras cubro el éxito de la Edad de Oro de Estados Unidos, espero con ansias el futuro de nuestro país y el de esta oportunidad", dijo Lara Trump en palabras difundidas por Fox. El presidente Donald Trump y sus hijos son invitados frecuentes de Fox News, pero no hay precedentes de que un pariente cercano de un presidente en el cargo presente un programa de alto perfil en un importante canal de noticias de televisión. Por su parte, la cadena MSNBC tiene un programa similar, "Inside With Jen Psaki", presentado por Jen Psaki, exportavoz de la Casa Blanca durante parte del mandato de Joe Biden y que se emite los domingos y los lunes.

