Las noticias internacionales que están marcando este jueves 09 de mayo

Una jueza ordena a Temer que ingrese de nuevo en la cárcel

Un tribunal de segunda instancia determinó este miércoles que el ex presidente brasileño Michel Temer vuelva a ingresar a prisión, donde pasó ya unos días encarcelado el pasado mes de marzo por sospechas de corrupción. La nueva decisión "tiene efecto inmediato", confirmó un asesor de la corte, que no brindó más detalles. Posteriormente, el propio Temer confirmó: "Voy a presentarme, no tengo ningún problema con eso".

Donal Trump Junior implicado en la trama rusa

El Comité de Inteligencia del Senado, controlado por el partido conservador, ha enviado este miércoles una citación a Donald Trump júnior, el hijo mayor del presidente estadounidense. Los legisladores quieren escuchar nuevamente al empresario como parte de la investigación que aún llevan a cabo sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016. El hijo de Trump fue objeto de las pesquisas de la injerencia del Kremlin a cargo del fiscal especial Robert Mueller, por haber asistido -en verano de 2016, en plena campaña- a una reunión con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya, después que esta le ofreciera información comprometedora sobre la demócrata Hillary Clinton.

Desfile militar del día de la Victoria en Rusia

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha presidido en la Plaza Roja el desfile militar con ocasión del 74 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Más de 13.000 soldados desfilarán por espacio de una hora por el histórico empedrado, donde estarán acompañados por misiles intercontinentales, baterías antimisiles y otros equipos militares. La estrella de la parada será el legendario tanque T-34, que hizo estragos en las filas alemanas durante la conocida en este país como Gran Guerra Patria, pero también tendrá protagonismo el tanque de nueva generación Armata.

La ceremonia de los bueyes en Tailandia

Como cada año, el desfiles de los bueyes sagrados en Tailandia trae buenos augurios para el país. Tailandia disfrutará este año de una buena cosecha de arroz y suficiente lluvia según su predicción que protagonizaron un antiguo ritual hindú entre la fe entusiasta de unos y el escepticismo de otros.