Noticias internacionales de hoy, 21 de octubre

La actualidad internacional está centrada hoy en la votación sobre el Brexit, la segunda vuelta de las elecciones en Bolivia, la retirada de la vida pública de Meghan Markle y el rescate de un perro en un acantilado en Australia.

Bolivia | Carlos Mesa fuerza la segunda vuelta contra Evo Morales

El actual presidente, Evo Morales, ha ganado las elecciones según los sondeos preliminares pero no tiene margen suficiente y habría que celebrar una segunda vuelta en diciembre. Es la primera vez que esto ocurre desde que Evo Morales llegó a la presidencia en 2006. Para Mesa, es todo un triunfo ya que en la segunda vuelta recibiría el apoyo de los otros candidatos. Morales, sorteando la ley que impide una segunda reelección, lleva ya 13 años en el poder.

Reino Unido | Johnson vuelve a intentar este lunes que el Parlamento apruebe su Brexit

Tras el fracaso del sábado, Boris Johnson sigue intentando ganar tiempo. Quiere que el Parlamento haga otra votación mientras espera la respuesta de Bruselas a las dos cartas que le ha enviado: una en la que pide prórroga, porque le obliga el Parlamento y otra en la que asegura que él no quiere la prórroga. Todo apunta a que la Unión Europea tardará unos días en responder, a la espera de que Johnson, esta vez sí, consiga los apoyos necesarios.

Reino Unido | Meghan Markle se retira de la vida pública

La presión mediática ha podido con la duquesa de Sussex. En su viaje a Suráfrica, Meghan explotó y rompió a llorar ante las preguntas de los periodistas : "Gracias por preguntar porque no mucha gente me ha preguntado si estoy bien. También pasan cosas que no siempre se ven". Los duques de Sussex viajarán a Estados Unidos para visitar a la madre de Meghan que vive en Los Ángeles y pasarán Acción de gracias allí.

Australia | Rescatan a un perro que había caído en un acantilado

Tras escapar de su casa, el perro cayó 20 metros por un acantilado y quedó atrapado en una repisa. Varios transeúntes llamaron a emergencias, y los equipos de rescate acudieron a rescatar al animal. Sus dueños ni siquiera se habían dado cuenta de que se había escapado y se quedaron muy sorprendidos con todo el revuelo que se había montado. La mascota, llamada Jimmy, se encuentra en buen estado.