Un niño es operado tras sufrir quemaduras graves después de usar una crema solar "caducada"

Durante sus vacaciones en Cabo Verde, Héctor Harvey, un niño inglés de 10 años, llevaba horas disfrutando en la piscina durante un día soleado en el que se alcanzaron los 29 grados. Al llegar al aeropuerto, comenzó a sentirse mareado, somnoliento y acalorado.

Después de que la familia aterrizase en Reino Unido, cuando se encontraban en su casa de Nottingham, vieron que el pequeño tenía grandes ampollas distribuidas por sus hombros, la parte superior de su pecho y la espalda.

La madre del afectado, Natalie, llamó al 111 y le dijeron que llevase a Héctor al hospital. En el centro sanitario le sometieron a una intervención quirúrgica para reventar y limpiar las ampollas.

Natalie estaba atónita ya que su hijo había usado protección solar alta en todos los momentos que estuvo expuesto al sol. "No podía creer que estuviera quemado por el sol", expresó en declaraciones recogidas por el medio 'Metro'.

"Había estado usando la crema solar más alta que había visto en mi vida, la SPF 90, y estaba quemado", explicó afligida Natalie.

La crema estaba caducada

Los médicos trasladaron a los familiares del afectado la sospecha de que la crema solar estuviese caducada o que, por otra parte, se tratase de una falsificación.

Durante sus vacaciones, concretamente el último día, a la familia se le agotó la crema solar que llevaron desde Reino Unido. Es por esto que Natalie decidió comprar otra en la tienda del hotel en el que se estaban hospedando.

Natalie aseguró que, media hora antes de salir a la piscina, embardunó a sus hijos, Héctor y su hermano Ben, en crema solar. Además, remarcó que estuvo volviendo a aplicarla "continuamente".

"Me puse al sol durante unos 30 minutos y no me puse la crema y no tuve ningún problema, pero mi hijo Ben, que también usaba la crema solar, estaba terriblemente quemado", explicó Natalie, que remarcó lo mal que se sintió cuando vio las ampollas: "Deseé que fuera yo".

"No podía entender qué había salido mal"

Natalia no entendía cómo su hijo había terminado en tal mal estado cuando ella había seguido todos los pasos establecidos para evitar quemaduras solares. "No podía entender qué había salido mal", relató, asegurando que "siempre tengo cuidado con que mis hijos usen crema solar, que es lo desgarrador de la situación".

"Sabía que me había vuelto a aplicar la crema solar y lo había hecho todo bien y, aunque todavía me estoy castigando, es increíblemente injusto ya que compré algo de buena fe y no funcionó", confesó Natalia.

Estuvo hospitalizado varios días

Héctor estuvo hospitalizado varios días y tuvo que estar vendado casi una semana después de ser dado de alta. Aun así, tal y como a explicado Natalia, no se espera que le queden cicatrices: "No creo que le queden cicatrices, pero por el momento está manchado y tiene muchas manchas rojas por todas partes".

Actualmente, la piel de Héctor continúa afectada y "parece que le han echado agua caliente encima". Debido a esto, la familia tendrá que extremar las precauciones especialmente durante los próximos dos años, ya que "la piel será extremadamente sensible".

Finalmente, Natalie ha remarcado que "no hay nada más importante" que "la salud y le bienestar" de sus hijos, "especialmente bajo el sol".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com