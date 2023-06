Un niño de 2 años mata a su madre embarazada de un disparo

Hasta ahora, según la investigación de la policía, se trató de un trágico error. Ocurrió el viernes de la semana pasada. Los agentes tratan de averiguar cómo el niño tan pequeño tuvo acceso al arma, que supuestamente habría encontrado en la mesita de noche de sus padres, y disparó a su madre.

La llamada a la policía

La policía de Norwalk, una ciudad al oeste de Cleveland, en Ohio (EEUU) responde alrededor de la 1:15 p. m. del viernes a una llamada al 911 de Laura Ilg, de 31 años, quien les dice que su hijo de 2 años le había disparado en la espalda dentro de su casa y que no podía respirar.

Segundos después, las autoridades reciben otra llamada del esposo de Ilg, Alex Ilg, de 28 años. Asegura que su mujer le dijo que llamara al 911 después de “gritar algo sobre mi hijo, estaba muy nerviosa" -asegura Alex- "apenas entendí nada". Él estaba en el trabajo en ese momento.

Los oficiales llegaron y encontraron a Ilg, que tenía 33 semanas de embarazo, con su hijo en su habitación de arriba, junto con una pistola semiautomática cargada. La policía dijo que Laura estaba completamente consciente y les contó a los oficiales lo que sucedió.

Según la policía, el arma, pertenece al esposo de Laura y supuestamente se guardaba en una mesita de noche en el dormitorio de la pareja.

Antes de su muerte, Laura le dijo a la policía que la habitación generalmente se mantiene cerrada y que se instalan múltiples puertas para bebés alrededor de la casa. Según los informes, dijo que su hijo de alguna manera entró en la habitación y comenzó a jugar con el arma mientras ella lavaba la ropa.

Más armas de fuego en casa

Durante el registro de la vivienda, los agentes encontraron dos armas de fuego más: una escopeta calibre 12 cargada en el armario de la habitación de la pareja y un rifle de aire comprimido en el armario de la sala de computadoras.

Según una televisión de Cleveland, el niño de 2 años se quedará con su padre, mientras sigue en curso la investigación sobre cómo el niño pequeño pudo apretar el gatillo.

A raíz de la muerte de su esposa y su hijo no nacido, Alek Ilg les rendía homenaje en la red social Facebook. "Por si no se han enterado, Laura y nuestro hijo por nacer, Talisen, fallecieron el viernes", escribió. "No hay palabras para el dolor y la pérdida que siento. Ella fue, es y siempre será el amor de mi vida".

Nacida en Carolina del Norte, Laura Ilg ha sido descrita en su obituario como alguien que disfrutaba asistiendo a la iglesia y a la que le encantaba pasar tiempo con su familia. También era una ávida lectora, le gustaba especialmente Harry Potter, además de los juegos de mesa.

"Todo en la investigación indica que esto fue un error trágico", dijo Smith. "El arma se quedó fuera, pero no debería haber sido accesible para el niño, aunque aparentemente ella no sabía que él estaba en la habitación en ese momento".

Los oficiales esperan que ninguna otra familia tenga que lidiar con una tragedia familiar como ésta.