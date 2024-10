Una niña de trece años mata a su hermana de siete cuando estaban solas en casa

Una niña de 13 años ha sido ingresada en una clínica psiquiátrica después de matar a su hermana de siete años en la ciudad de Leipzig, ubicada en la región de Sajonia, al este de Alemania. El suceso, que tuvo lugar el viernes por la noche mientras ambas niñas estaban solas en su hogar, fue informado por la Policía regional, que sigue investigando los detalles y posibles causas del incidente. La noticia fue confirmada el sábado, tras la evaluación preliminar de los hechos.

De acuerdo con el comunicado policial, los servicios de emergencia acudieron al apartamento familiar después de recibir una llamada, supuestamente realizada por la niña mayor, en la que se alertaba sobre la situación. Al llegar al lugar, los equipos de rescate encontraron a la niña de siete años gravemente herida, quien fue trasladada de inmediato al hospital, donde falleció poco después debido a la gravedad de las heridas.

Investigación en curso

En su informe inicial, la Policía de Sajonia indica que la niña de 13 años ha sido ingresada en una clínica psiquiátrica mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Hasta el momento, no se han presentado cargos formales contra ella, ya que en Alemania la responsabilidad penal comienza a partir de los 14 años. Las autoridades están centradas en determinar las circunstancias precisas del incidente, que tuvo lugar en un contexto en el que los padres dejaron solas a las menores en el hogar.

Según informaciones publicadas en medios locales, la víctima presenta múltiples heridas punzantes, posiblemente infligidas con un cuchillo. Sin embargo, aún no se han identificado motivos claros que puedan explicar la agresión. En este contexto, los especialistas asignados al caso evalúan no solo el estado mental de la joven involucrada, sino también factores externos o familiares que pudieran haber influido en el acto.

Un menor mata a su familia

El pasado mes de septiembre tuvo lugar otro caso en el que una menor mató no solo a su hermano, sino que también a sus padres. Un joven de 17 años confesó el asesinato de sus padres y su hermano pequeño en Paderno Dugnano, cerca de Milán. Inicialmente, el joven alegó que su padre había matado a su madre y hermano, y que él luego lo mató en defensa propia. Sin embargo, tras un interrogatorio de 12 horas, confesó ser el único autor del triple crimen. "No hay un verdadero motivo por el que los maté", reconocía el joven, según la prensa italiana, que posteriormente explicó que se sentía "oprimido" dentro de su familia y que, en un intento por liberarse, decidió acabar con sus vidas. "Me di cuenta un minuto después de que matándolos no me liberaría", reconoció el menor, que, en un principio, llamó al 112 asegurando haber acuchillado a su padre.

