Un adolescente mata a puñaladas a su padre, madre y hermano pequeño: "Sentía un cuerpo extraño"

Un joven de 17 años ha matado a puñaladas a su padre, madre y hermano pequeño. Ocurrió este domingo en la casa de la familia en Paderno Dugnano, cerca de Milán (Italia). Al principio el adolescente dijo que fue el padre el que mató a los otros familiares y que luego él lo mató. Tras el interrogatorio cambió de versión y acabó confesando la autoría de todos los crímenes.

Actuó solo, según la prensa local italiana, y ahora la investigación la lideran los agentes de los Carabinieri (la policía militarizada italiana). Por el momento no se ha esclarecido la causa de los asesinatos. Todos vivían en un área residencial y los cuerpos fueron encontrados dentro de la vivienda.

"No hay un verdadero motivo"

El joven de 17 años ha confesado el triple asesinato, reconociendo no saber por qué lo hizo: "No hay un verdadero motivo por el que los maté". Tras un interrogatorio de 12 horas, el menor confesó que sentía un "cuerpo extraño" dentro de la familia y que se sentía "oprimido" por él, de tal forma que pensó que con la muerte de todos se "liberaría de esta molestia".

"Me di cuenta un minuto después de que matándolos no me liberaría", reconoció el menor, que, en un principio, llamó al 113 asegurando haber acuchillado a su padre después de que este matara a su madre, pero que durante el interrogatorio cambió de versión confesando el triple crimen.

Una mujer acusada de ordenar a su perro atacar y matar a la hija de su exnovio

Una mujer ha sido acusada de ordenar a un perro, de la raza rottweiler y de aproximadamente 46 kilos, que atacase y matase a la hija de nueve años de su exnovio. Ha ocurrido en Florida. Tyshael Elise Martin, de 34 años, fue detenida después de que la Oficina del Sheriff del Condado de Lake revisara las imágenes de las cámaras de seguridad, en las que se le ve mandando al perro para que agrediera a la niña, Jamaria Sessions.

Las grabaciones de las cámaras de la vivienda mostraron cómo Jamaria fue brutalmente atacada por el rottweiler, mientras que, a su vez, Martin la golpeaba repetidamente. Durante el ataque, se puede observar a la niña inmóvil en el suelo, mientras la acusada la pateaba y la arrastraba por la casa. En un momento del video, mientras continuaba agrediendo a la menor, Martin aparentemente dijo: "Voy a matarla".

El cuerpo de Jamaria fue hallado dos días después del ataque, el 17 de junio, en su casa en Montverde. Los agentes de policía respondieron a una llamada al 911 y, al personarse en el lugar, encontraron a la niña con múltiples lesiones, entre las que se incluían abrasiones, hematomas, quemaduras y posibles marcas de mordeduras, según reflejó el informe forense.

