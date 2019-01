La conmovedora carta de una niña que se suicidó a su madre: "El mejor regalos de Reyes Magos es que yo me quite la vida"

Una niña de diez años se quitó la vida el día de los Reyes Magos y dejó una carta a su madre. Los hechos ocurrieron al norte de México en el estado de Aguascalientes.

La carta fue encontraba junto al cuerpo de la menor y decía:

"Queridos Santos Reyes, sólo quiero pedirles que mi mami sea la mujer más feliz del mundo, después de que yo ya no esté, ya que solo soy un estorbo y desgracia en su vida desde que nací, pues fui la causa de que mi papá se marchara de mi casa. Quiero pedir que mi mami esté tranquila y no trabaje mucho, el mejor regalo que puedo pedir es su felicidad. Espero algún día te acuerdes de mí y en el cielo por fin me abraces. Creo que el mejor regalo de reyes es que yo me quite la vida. Pues siempre me decías que ojalá y nunca hubiera nacido. Te quiero mucho mami, se que los reyes no existen, pero yo te doy este gran regalo”, según cuenta Televisa.

La Policía abrió una acusación en contra de la madre de la menor, de quien no se sabe hasta el momento. Fue el tío de la menor quien fue al lugar de los hechos para identificarla.