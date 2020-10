Nikos Michaloliakos, líder del partido de ultraderecha griego Amanecer Dorado, culpable de "dirigir una organización criminal"

Nikos Michaloliakos, fundador y líder del partido de ultraderecha nazi Amanecer Dorado ha sido declarado culpable de dirigir "una organización criminal".

La sentencia ha sido celebrada tanto dentro de la sala como fuera donde miles de personas se manifestaban desde primera hora de la mañana por la céntrica avenida Alexandras con pancartas en las que se podía leer 'No son inocentes', 'El fascismo no es una opinión, es un crimen', '¡Paul está vivo! ¡Condenen a los nazis!' o 'El miedo no vencerá'.

La justicia griega ha sentado en el banquillo con este proceso a los dirigentes y decenas de miembros del partido neonazi Amanecer Dorado, acusados del asesinato de Pavlos Fyssas que fue apuñalado en 2013, a los 34 años, frente a un café en su barrio de Keratsini.