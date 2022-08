Una multitud asalta un supermercado y agrede con plátanos al dependiente en EEUU

Una enorme multitud de personas ingresó en un supermercado 24 horas de la ciudad estadounidense de Los Ángeles (EEUU) y comenzó a asaltar el establecimiento. Los ladrones robaron bocadillos, bebidas, tabaco, lotería y demás productos. Saquearon toda la tienda antes de huir, e incluso, agredieron al dependiente con plátanos. Todo ocurrió durante una carrera ilegal en la zona.

Autoridades angelinas han publicado el vídeo de la cámara de seguridad del supermercado con el fin de atrapar a los asaltantes. Ofrecen una recompensa de 50.000 dólares a todo aquel que aporte pistas para identificar a los ladrones. En las imágenes se aprecia cómo entran en manada y arrasan con todo, agrediendo al trabajador.

La toma de posesión comenzó sobre las 00:40 horas (hora local) del pasado lunes, al sur de Los Ángeles. La Policía aseguró que "los automovilistas inundaron la intersección y bloquearon el tráfico con sus vehículos desde todas las direcciones para crear un 'pozo' en el medio de la intersección. Asimismo, muchos de los involucrados se dedicaron a grabar con sus teléfonos móviles la vorágine en el establecimiento.

Agresión al dependiente

Al menos un hombre tomó artículos de los estantes y se los arrojó al empleado de la tienda, quien trató de esconderse y no intervino. "Él, por alguna razón, decidió comenzar a arrojar patatas fritas, plátanos y cosas al trabajador, que básicamente estaba escondido en la esquina. No peleó, no mostró resistencia a lo que estaba sucediendo", dijo a los periodistas el detective de policía, Ryan Moreno.

Por el momento no se ha producido ningún arresto pese a que los efectivos de la Policía buscaron a los sospechosos hasta el pasado jueves. Lo ocurrido sucedió tan solo una hora más tarde de una toma de control de una calle donde un adolescente fue asesinado a tiros el pasado domingo de madrugada.