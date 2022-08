La multimillonaria estafa del rey de la reventa con las zapatillas Air Jordan

Michael Malekzadeh era una estrella en el mundo de la reventa de zapatillas deportivas. Él y su empresa, Zadeh Kicks, se habían hecho multimillonarios y vivían una vida de lujo en su mansión de Eugene (Oregón) junto con su mujer, Bethany Mockerman, que ejercía como directora financiera de la compañía. Actualmente su casa está en venta y ambos corren el riesgo serio de acabar en prisión. Y es que su éxito escondía una verdadera estafa. Según la fiscalía y el FBI, cifran el fraude en 85 millones de dólares (unos 83 millones de euros), de los cuales 70 millones son sin entregar a los compradores que habían pagado las zapatillas por adelantado.

En 2021, Malekzadeh comenzó a recibir pedidos anticipados de zapatillas Nike Air Jordan 11 Cool Grey, antes incluso de que la propia compañía las sacase al mercado públicamente. Su propuesta no tenía competencia alguna, ya que las vendía alrededor de 115 o 120 dólares, prácticamente la mitad del precio previsto para el lanzamiento, de unos 225 dólares. La empresa Zadeh Kicks recibió pedidos de más de 600.000 pares de zapatillas, que cobró por adelantado. Esto se traduce en ingresos de más de 70 millones de dólares.

El ex propietario y director financiero de Zadeh Kicks no tenía forma de comprar la cantidad de zapatillas necesarias para satisfacer todos esos pedidos. Según el relato de la fiscalía, solo pudo adquirir algo más de 6.000 pares. Los clientes no recibieron los pedidos y en su lugar les llegó un rembolso combinado de dinero en efectivo y tarjetas de regalo de Zadeh Kicks.

Las zapatillas deportivas: un negocio multimillonario

Las ediciones especiales de zapatillas deportivas se han convertido en los últimos años en un negocio multimillonario. empresas como Nike lanzan tiradas bajas de algunos modelos que sortean entre los clientes que se apuntan. La oferta es muy inferior en comparación con la demanda que hay. En primer lugar, la empresa sortea a los adjudicatarios, pero luego hay un mercado secundario en que esas deportivas se venden por un precio muy elevado. Modelos como las Air Jordan de Nike y las Yeezy, de Adidas, sufren grandes revalorizaciones.

Malekzadeh fue uno de los pioneros de este negocio y fundó Zadeh Kicks en 2013. La bola de la estafa en la que se había convertido su negocio no paraba de crecer y a partir de enero de 2020, Zadeh Kicks ofrecía pedidos anticipados de zapatillas antes de sus fechas de lanzamiento al mercado, lo que le permitía ingresar dinero por adelantado. Y aun sabiendo que no iba a poder vender posteriormente a sus clientes. A su vez, algunos clientes compraban decenas o centenares de pares para revenderlos. Algunos clientes llegaron a perder más de 100.000 dólares.

Zadeh Kicks, en bancarrota

Zadeh Kicks se declaró en bancarrota y fue intervenida judicialmente en mayo pasado. El FBI se encuentra buscando a las víctimas de la estafa. Malekzadeh está acusado de fraude electrónico, conspiración para cometer fraude bancario y blanqueo de dinero. Por otro lado, su mujer Mockerman ha sido acusada de conspirar para cometer fraude bancario. Malekzadeh ha comparecido en el juzgado esta semana y se ha declarado no culpable.

El abogado de Malekzadeh ha asegurado mediante un comunicado difundido por medios locales que su defendido “no se esconde de su conducta”. “Ha asumido sistemáticamente la plena responsabilidad de sus acciones y seguirá haciéndolo. Ha cooperado plenamente con el Gobierno federal y el administrador judicial desde el primer día porque su objetivo principal es minimizar el daño financiero a sus clientes y otras partes interesadas”, añade. La defensa destaca que antes incluso de que se presentaran los cargos penales, Malekzadeh entregó la compañía a un administrador judicial y proporcionó millones de dólares de sus activos personales a las autoridades. Entre ellos, su colección de zapatillas.