Una mujer con una enfermedad rara encuentra su foto en un cruel 'meme'

Lizzie descubrió que estaban usando su imagen en un 'meme'

Lizzie Velásquez nació con una rara enfermedad que le impide ganar grasa corporal, además con los años le han diagnosticado el 'síndrome Marfan', una enfermedad genética causada por la alteración en el cromosoma 15 que le causa problemas tanto en el corazón como en su pulmón.

Sin embargo, Lizzie no es noticia por su enfermedad. Su historia se ha dado a conocer después de que ella viese su imagen protagonizando un 'meme'. "Michael me dijo que me encontraría detrás de este árbol para un poco de diversión".

Lizzie decidió expresar su repulsa hacia la broma de mal gusto y publicó en su muro de Facebook el siguiente mensaje:

"He visto un montón de 'memes' como este por todo Facebook recientemente. Yo estoy escribiendo esto no como alguien que se siente víctima si no como alguien que utiliza su voz. Escribo esto para recordar que la gente inocente que aparece en estos 'memes' que probablemente se están extendiendo por Facebook se sienten de una forma que yo no le deseo ni a mi peor enemigo. No importa cómo aparezca, ni en qué tamaño esté. Todos somos seres humanos. Te pido que recuerdes esto cuando vuelvas a ver un 'meme' viral de un extraño. En el momento te puede parecer gracioso, pero la persona de la foto quizás esté sintiendo lo contrario".