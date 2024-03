Una mujer descubre en el veterinario que el erizo había rescatado era el pompón de un gorro

En Gales, país del Reino Unido, una mujer acudió al veterinario tras observar que el erizo que había rescatado no comía ni defecaba. Una vez allí, le informaron que se trataba del pompón de un gorro.

Los hechos se desarrollaron un miércoles por la mañana, cuando la defensora de los animales se encontró con lo que pensaba que era un bebé erizo a un lado de la carretera.

Al pensar que la cría estaba herida, la recogió y la llevó a su casa para refugiarla en una caja con papel de periódico, un plato con comida de gato y un poco de agua.

A la mañana siguiente, después de dejar que el supuesto erizo descansase toda la noche, la mujer se inquietó al observar que la comida seguía intacta y que no había indicios de que el animal se hubiese movido o hubiese evacuado.

"No se había movido ni había hecho caca en toda la noche", declaró la mujer al medio 'The Independent'.

Rápidamente, la señora acudió al centro de recuperación de animales conocido como Reserva Natural y Hospital de Vida Silvestre de Lower Moss Wood, ubicado en Cheshire, Reino Unido.

Visita al veterinario

La mañana del jueves, Janet Kotze, gerente del hospital de vida silvestre, evaluó al presunto animal después de que la mujer entrara corriendo al centro.

"Fue la primera admisión del día. La señora entró con una caja, dijo que había encontrado a un erizo bebé en la carretera y que hacía frío y lo recogió. Me alarmé, ya que era muy temprano para los erizos bebes. Le quité la caja y la llevé al triaje, que es una habitación separada", explicó la sanitaria a FOX Weather.

Nada más abrir la caja, Kotze se sorprendió al ver que no se trataba de ningún animal. "Abrí la caja y, bueno, no podía creer lo que estaba viendo. Pensé: 'Definitivamente, no es un erizo, tal vez sea algún otro tipo de criatura esponjosa'".

Sin embargo, esta teoría fue descartada después de que la veterinaria golpease un lado de la caja y viese que no se trataba de ningún tipo de animal, sino que era el pompón de un gorro.

Al darle la noticia a la mujer, esta quedó mortificada y salió del centro con la caja y el pompón bajo el brazo. A pesar de esto, Kotze remarcó el buen corazón de la mujer: "Su corazón estaba en el lugar correcto. Pensé que era adorable. Le dije que había hecho exactamente lo correcto al traerlo, mantenerlo caliente y proporcionarle la comida adecuada, a pesar de que no era, de hecho, un erizo".

Finalmente, Kotze compartió que una de las reglas fundamentales a la hora de cuidar a los erizos es no sacarlos durante el día. Es más, en el caso de que encuentres uno de estos animales al aire libre mientras el sol está presente, debes rescatarlos y llevarlos rápidamente a un centro donde se les pueda proporcionar el tratamiento y los cuidados necesarios.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com