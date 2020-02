Una mujer se casa consigo misma en EEUU al cumplir los 40 años sin pareja

Al no ser legal casarse con uno mismo, el matrimonio lo ofició la hermana de Eleby que, al parecer, es pastora en una iglesia. La canción "I believe I can fly", de R. Kelly, sirvió como marcha nupcial para la boda de esta mujer, que trabaja en el extranjero para una compañía de gas y petróleo.

Para la ocasión, la novia se enfundó en un traje de color violeta que le llegaba hasta los tobillos y dejaba al descubierto uno de sus hombros. "Yo estaba abrumada por las efusivas muestras de amor y apoyo que tuve en mi celebración de la vida y el amor", escribió Eleby en su cuenta de Facebook, al confesar que vivió una "plétora de emociones". Y es que la boda contó con diez damas de honor, aparte del calor de amigos y familiares, entre ellos su madre, que la acompañó al altar también con un vestido para la ocasión.

En su escrito en las redes sociales, Eleby aconsejó a otras personas que "no tengan miedo de tomar riesgos", ya que "nunca es demasiado tarde para probar algo diferente". Por su parte, el director del Museo de Cultura Afroamericana de Houston, John Guess, dijo que "mucha gente se casa sin pensar dos veces con quien lo está haciendo", por lo que defendió la decisión de la novia, en declaraciones recogidas en el rotativo Houston Chronicle.

Además, Guess bromeó que al ser Elbey una mujer "atractiva", "trabajadora" y "con mundo", ahora "le saldrá competencia" en forma de pretendientes. La "recién casada" tiene planeada una luna de miel que la llevará a Camboya, Laos y Dubai, donde asistirá a un festival de jazz.