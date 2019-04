Mueren al menos cinco agentes de policía en Dallas en una protesta por la muerte de dos afroamericanos

La Policía de Dallas ha confirmado la muerte de un quinto agente por los disparos efectuados por varios hombres armados durante una manifestación realizada en el centro de la ciudad texana contra la violencia policial.

"Hemos perdido a otro. Oficial caído", ha anunciado la Asociación de Policía de Dallas en su cuenta oficial de Twitter. De momento tres personas han sido detenidas por este incidente y un cuarto sospechoso armado se encuentra atrincherado en un garaje.

La propia Policía ha informado del fallecimiento, que deja la cifra provisional en 14 víctimas, entre las que hay cinco policías muertos y nueve heridos, de los que siete son agentes y dos son civiles. Además el sospechoso atrincherado en un aparcamiento en el centro de Dallas está muerto, aunque no han aclarado si murió por disparos de la policía o si se hirió a sí mismo mientras estaba atrincherado en un estacionamiento donde profirió numerosas amenazas contra la Policía.

La Policía mantiene en custodia a dos personas, incluyendo a una mujer que fue detenida en el aparcamiento. Estas personas en custodia no están cooperando con las autoridades, según el jefe de Policía de Dallas, David Brown, quien dijo que no tienen la seguridad de que no haya más personas involucradas además de los dos arrestados.

Agentes de la policía de Dallas permanecen en guardia en la esquina de Ross Avenue con Griffin street durante una manifestación | EFE

Brown ha explicado que los dos francotiradores que dispararon contra los agentes "querían herir o matar al máximo número posible de policías", por lo que prepararon una emboscada y algunos de los agentes recibieron los disparos por la espalda.

Alrededor de un centenar de agentes habían sido desplegados en el centro de Dallas con motivo de la marcha contra la violencia policial, tras las recientes muertes de dos ciudadanos negros a manos de agentes de la policía. Estas manifestaciones se repitieron la pasada noche en numerosas ciudades a lo largo y ancho del país.

Las protestas tienen lugar tras conocerse las muertes de Alton Sterling y Philando Castile, dos afroamericanos, que fueron abatidos por agentes de la Policía. Estos incidentes han provocado nuevas manifestaciones en todo el país contra la actuación de las autoridades hacia los miembros de minorías.

Incidentes similares en 2015 provocaron una oleada de protestas a lo largo de todo el país bajo el lema 'Las vidas de los negros importan'.