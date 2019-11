Muere una mujer tras ser atacada por una piara de jabalíes en Texas

Una mujer de Texas ha sido encontrada muerta fuera de la casa de la pareja de ancianos que cuidaba en el área rural de Anáhuac. Christine Rollins, de 59 años, fue atacada y asesinada por una piara de jabalíes, según han informado las autoridades.

El sheriff del condado de Chambers, Brian Hawthorn, ha anunciado que los resultados de la autopsia ha revelado que la causa de la muerte fue "desangrado debido al asalto salvaje de cerdos". "Hubo muchas cosas relacionadas con la muerte que no cuadraron. Algunas de ellas fueron mordeduras de animales '', explica Hawthorne .

"Mis detectives y el equipo de investigación criminal sintieron que se tratada de un ataque de cerdos salvajes, pero no pudimos anunciarlo oficialmente hasta que no tuvimos la causa de la muerte en la oficina del médico forense", señala Hawthorne. "No quiero entrar en detalles, pero, en mis 35 años, les diré que es una de las peores cosas que he visto", reconoce.