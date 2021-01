Muere Sheldon Adelson, magnate que quiso construir Eurovegas en Madrid

Sheldon Adelson, magnate de los casinos y uno de los donantes republicanos más influyentes en Estados Unidos, ha fallecido a los 87 años debido a un cáncer.

Adelson intentó construir en España un Eurovegas, que fue fallido, durante la legislatura de Mariano Rajoy, y construyó un imperio global de casinos en Macao, Singapur y Las Vegas.

La compañía Las Vegas Sands informaron en un comunicado del fallecimiento de Adelson donde señalaron que "su impacto en la industria durará siempre (...) Transformó la industria, cambió la trayectoria de la compañía que fundó y reimaginó el turismo".La empresa cuenta con más de 50.000 empleados.

Adelson era considerado como uno de los hombres con más fortuna del mundo, concreta mente unos 40.000 millones de dólares. Fue uno de los donantes de la candidatura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos en 2016. Entre sus defensas se encontraba Israel y fue uno de los invitados a la apertura de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén.

Eurovegas

En 2013, Adelson quería expandir sus negocios en Europa con un casino similar a Las Vegas pero en España. Todo apuntaba a que se iba a realizar en el sur de Madrid y se llamaría Eurovegas. No obstante, no fue posible ante la exenciones legales que no convencían al magnate frustrando así la multimillonaria inversión.

Entre sus propuestas al Gobierno se encontraba la dey establecer restricciones al juego electrónico. Tras sus exigencias el Gobierno de Rajoy rechazó las exigencias de Las Vegas Sands, que también exigía ventajas fiscales.