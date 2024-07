Muere el rapero Omar Thug por "una bala perdida"

Los integrantes de la banda 'Under Side 821' contaban que su compañero, el rapero Omar Thug, de 33 años, había sido alcanzado por una bala perdida. "Omar Thug le pegó una bala perdida. ya en el hospital. Pero todo bien. Gracias a los que se han preocupado. Nosotros nos dedicamos a hacer música", decían en un post en las redes sociales. Aunque permaneció durante casi 48 hora luchando por su vida, e incluso sus familiares buscaron donantes de sangre para tratar de sacarlo adelante, no pudo sobrevivir.

El ataque que acabó con la vida de Omar Thug fue perpetrado durante los primeros minutos del sábado en la calle Guernica, entre Hita y Denia, en la colonia Praderas segundo sector, en Apodaca. En el lugar murieron José Francisco Villarreal Martinez, de 26 años, Juan Enrique Salas Sifuentes de 31, Ernesto Reynaldo Pardo Valdez de 28 y Edgar Adrián Rodríguez Leal de 33. En el instante en el que se dio el ataque, el rapero estaba con un grupo de personas tras el cumpleaños de una niña. Fue entonces cuando llegaron varios sujetos en un coche gris y empezaron a disparar.

Omar Thug tenía una bebé de seis meses. Según la pareja del rapero, Faty Delgado, el cantante estuvo hospitalizado en estado crítico, de manera que sus familiares solicitaron apoyo de donantes de sangre para que pudieran estabilizarle, algo que no ocurrió puesto que la herida de bala era considerable.

"Saben por la situación que estoy pasando. Omar Quintero necesita donantes de sangre. Yo se que él tiene muchos amigos que lo quieren lo estiman, hoy necesito que lo apoyen. Para que pronto pueda estar bien y salir adelante. Quien de verdad guste donar sangre mándeme mensaje para decirles bien la información".

Finalmente, el grupo dio a conocer el domingo por la noche la muerte de Omar Thug a través de una publicación en su cuenta de Facebook. "Descansa en paz, carnal. Vivirás por siempre en canciones de rap", fue el mensaje que la banda lanzaba en Facebook junto a una foto del cantante mexicano. El rapero resultó victima de una bala perdida en el municipio de Apodaca. El grupo Under Side 821 habría sido contratado para actuar en una fiesta que se truncó y resultó ser un ataque armado, precisa 'El Financiero'.

La despedida de su mujer

"No sabes el dolor que me dejas. Jamás me pasó por la mente esto. Tú sabes lo mucho que yo te amaba, siempre hablamos de eso y de los planes que teníamos juntos. Sé que sufriste mucho y luchaste mucho por quedarte conmigo porque tú me lo prometiste", escribía su mujer en Facebook. "¿Ahora quién estará conmigo? Tú sabes que yo no puedo dormir sin ti. La vida es tan injusta, mi amor", finalizaba.

