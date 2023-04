Muere un niño de 13 años por el reto viral de TikTok para sufrir alucinaciones

Jacob Stevens, un joven de 13 años estadounidense ha muerto después por una sobredosis de medicamentos de venta libre, después de realizar un reto viral de TikTok.

Desafío Benadryl

Stevens navegaba por la red social china y se dio cuenta de un reto que estaba haciendo mucha gente. Tal fue su impacto que el adolescente realizó el 'Desafío Benadryl' al extremo. En este 'desafío' el usuario tiene que tomar de 12 a 14 antihistamínicos -seis veces la dosis recomendada- para tener alucinaciones. Este reto lleva desde 2020 en redes y los más valientes, se dedicaron a subirlo a TikTok para ganar seguidores en sus redes sociales.

Sobredosis

El padre de Jacob, Justin contó a medios estadounidenses que su hijo estaba en casa el fin de semana con amigos cuando sufrió una sobredosis. Los amigos del joven hicieron unas fotos mientras él estaba tomando las pastillas. "Fue demasiado para su cuerpo", dijo Justin devastado.

Conectado a respiración asistida

El adolescente fue trasladado de urgencia al hospital y conectado a un respirador. A pesar de los mejores esfuerzos de los médicos, el niño murió a los seis días. "No había escáner cerebral, no había nada allí", dijo enfadado el padre. "Dijeron que podíamos mantenerlo con la respiración, que podía acostarse allí, pero nunca abrirá los ojos, nunca respirará, sonreirá, caminará o hablará" insistió queriendo entender lo sucedido.

El dolor familiar

La abuela del niño, Dianna Stevens, entre lágrimas pidió a los diferentes medios de comunicación que haría "todo lo posible para asegurarme de que otro niño no pase por eso". A la vez, Jacob fue recordado por su familia como un niño educado, divertido y amoroso. "No importaba lo mal que estuviera teniendo el día, nadie podía hacerme sonreír, Jacob podía hacerme sonreír", recordó el padre del menor entre sollozos. Justin no ha dejado de lado la oportunidad de hacer una reconsideración sobre el uso de las redes sociales en menores: "Vigilen lo que están haciendo por el teléfono", dijo.