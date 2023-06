Muere una mujer embarazada de 5 meses por una peritonitis que confundieron con cólicos

Laurinda Pilar Contreras tenía 29 años y estaba embarazada de cinco meses cuando empezó a sentir fuertes dolores abdominales. Por ello, fue hasta el centro de salud, donde la examinaron en la guardia obstétrica y le realizaron análisis de orina y sangre, además de una ecografía, pero solo fue diagnosticada de "gases y cólicos" debido a su estado de gestación, según explica un familiar, y le dijeron que podía volver a su casa. Esta primera visita, en la que también le detectaron un cuadro de deshidratación y le colocaron un suero con calmante para los dolores, ocurrió el 22 de abril. La joven acabó muriendo por peritonitis el 23 de mayo.

Como la joven no tenía "gases y cólicos", los dolores no persistieron, hasta el punto de que en la medianoche del 22 de mayo se encontraba tan mal que fue al Hospital de Morón, en la provincia argentina de Buenos Aires, donde le repitieron las pruebas médicas. Fue entonces cuando, según el medio 'Primer Plano Online', y tal y como recoge 'Clarín', los médicos descubrieron que el bebé había muerto: no tenía latidos y que debían operarla de urgencia.

Un posible diagnóstico erróneo

La familia asegura en su denuncia pública que el 23 de mayo, un día después de este ingreso e intervención quirúrgica, la mujer de 29 años sufrió varios infartos y no pudo ser reanimada, por lo que acabó muriendo.

A pesar de que la versión oficial no es que Laurinda Pilar Contreras muriera de peritonitis y los resultados de la autopsia todavía no se han hecho públicos, la familia insiste en que esta fue la causa de la muerte y que no se diagnosticó correctamente su estado, incurriendo en una posible negligencia médica.

Por otro lado, también es extraño que, según la versión de la familia, en lugar de un certificado de defunción como cabría esperar, les entregaron dos, uno en el nombre de la joven y otro del bebé que supuestamente nunca llegó a nacer. Sin embargo, la familia no recibió explicaciones sobre por qué se produjeron ambas muertes.

La investigación

Por todo ello, y a raíz de la denuncia de la familia, la dirección del Hospital de Morón ha comenzado una investigación con el objetivo de descubrir si el equipo médico tuvo alguna responsabilidad en estas muertes. Los familiares, por su parte, ha realizado una denuncia penal contra el hospital.

En estos momentos, según el diario 'Clarín', la causa es de "averiguación de causales de muerte" y en el caso interviene la Fiscalía N° 6 de Morón, que ya ha hecho la solicitud de la historia clínica de Laurinda Pilar Contreras al centro médico.