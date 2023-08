Muere una mujer de 35 años por beber mucha agua tras sentirse deshidratada

Ashley Summers, como se llamaba la mujer, se encontraba de vacaciones con su pareja y dos de sus hijas en Estados Unidos. Todo ocurrió el 4 de julio, un día muy importante en la agenda estadounidense ya que es el día de la independencia. Su muerte ha sido muy impactante en Indiana ya que las circunstancias son muy extrañas, por lo que sus familiares han querido hacer público el caso.

Pensó que estaba deshidratada

Mientras estaban visitando el lago Freeman, que está situado a las afueras de Monticello, en Indiana Ashley se empezó a sentir mal, le dolía mucho la cabeza, tenía mareos y vómitos. Lo primero que pensaron fue que presentaba una deshidratación, por lo que en menos de 20 minutos, bebió 2 litros de agua, lo que hace un total de cuatro botellas.

Sin embargo, a pesar de haber ingerido grandes cantidades de agua, su malestar no cesaba. Pasados unos minutos, la mujer se desmayó en el garaje de su vivienda dónde perdió el conocimiento por completo.

Fue trasladada rápidamente al hospital IU Health Arnett de Indiana, dónde los médicos diagnosticaron una grave inflamación cerebral, y aunque los médicos intentaron todo lo que pudieron para salvarle la vida, Ashley Summers acabó falleciendo. Los especialistas sanitarios explicaron a los familiares que las causas de su muerte se habían producido por el alto nivel tóxico del agua que había tomado en un periodo de tiempo tan corto.

"Hay ciertos factores que pueden hacer que alguien tenga más riesgo, pero lo que ocurre en general es que bebes demasiada agua y no tienes suficiente sodio en el cuerpo para digerirla", explica Blake Froberg, médico toxicólogo del centro hospitalario al que acudió la fallecida.

¿Cómo se enteraron sus familiares?

El hermano de la fallecida, Devon Miller, contó en una entrevista con el canal de televisión 'WRTV' que su otra hermana, llamada Holly, le llamó y le dijo: "Ashley está en el hospital. Tiene una inflamación cerebral, no saben qué lo está causando, no saben qué pueden hacer para que baje y no parece que esto vaya bien". Miller cuenta que su hermana le llamó absolutamente destrozada.