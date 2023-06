Muere un menor de 4 años por un derrame cerebral fulminante: "Es muy raro que ocurra en niños"

Evan Giroletti, de apenas 4 años de edad, falleció este pasado lunesdebido a una enfermedad fulminante que terminó con su vida en apenas unas horas. El menor de edad, natural de Brescia (Italia), sufrió una hemorragia cerebral "muy rara entre los niños", según un médico del hospital en el que fue atendido.

Todo ocurrió en menos de 24 horas

Tal y como afirma la familia del menor, Evan empezó a sentirse mal el mismo lunes aquejando fuertes dolores de cabeza y sufriendo vómitos. Las maestras de la guardería avisaron a Glenda, madre del niño, por teléfono para contarle lo sucedido.

Dejó la guardería, mejoró en casa y volvió a empeorar horas después

Esta se lo llevó a casa, descansó, durmió un poco y pareció sentir una clara mejoría en su estado de salud pero por la tarde volvió a empeorar. Mientras el niño jugaba perdió el equilibrio y cayó al suelo. Su madre lo trasladó rápidamente al hospital de Esine, Brescia.

Le trasladaron de urgencia al Hospital de Brescia

Los médicos le realizaron un tac y enseguida se percataron de la gravedad de la enfermedad. El menor volvió a ser trasladado de urgencia al Hospital Civil de Brescia, dónde no pudieron hacer nada para salvar la vida del pequeño Evan.

La muerte de este menor italiano ha sacudido fuertemente a la localidad italiana y a la familia del niño: "Me sigo preguntando por qué nos pasó esto, por qué la muerte me lo arrebató, no encuentro respuesta", explicó su padre tras la muerte de su hijo. Los médicos del hospital en el que fue atendido aseguraron que "el accidente cerebrovascular es muy raro entre los niños".

Era el menor de 5 hermanos

El pequeño pertenecía a una familia numerosa en la que él era el menor. Tenía cuatro hermanos: Mattia y Gabriel, los mayores y Diego y Luca, de diez y nueve años respectivamente. Estos dos últimos intentaron hacer unos dibujos para mostrar el dolor que sienten tras la marcha de su hermano pequeño.

Luca, el ahora hermano pequeño de los Giroletti diseñó una cadena con cinco anillos por los cinco hermanos que formaban la familia. "Es nuestra familia, pero uno ahora es un anillo roto. Luca, a la psicóloga con la que habló, alcanzó a decirle que se consolidará, y será dorado. Pero hoy me cuesta tanto aceptar todo esto…", señaló el padre de familia.

El funeral tendrá lugar este viernes a las 16 horas en la iglesia parroquial del pueblo. Por otra parte, los padres del menor autorizaron la sustracción de órganos.