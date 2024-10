Muere la 'influencer' de 25 años, Taylor Rousseau, de forma repentina

La chica de 25 años, Taylor Rousseau Grigg, fallecía de forma "repentina" e "inesperada". Su muerte ha sido anunciada por su marido, Cameron Grigg. Ella era influencer y tenía una gran popularidad en TikTok e Instagram.

Rousseau se dedicaba a compartir su vida con sus seguidores: 1,5 millones en TikTok y más de 200.000 en Instagram. Su marido, que sabía que su mujer era gran conocida en redes sociales, compartió la noticia de su muerte. Reveló que la joven había estado continuamente en el hospital desde su boda en agosto de hace un años.

"Nadie espera tener que lidiar con un dolor y una angustia como este, especialmente a nuestra edad", escribió, en una publicación en la hacía oficial su fallecimiento. Según él, había batallado por su salud, aunque su muerte había sido "repentina e inesperada". "Había enfrentado más dolor y sufrimiento en el último año que la mayoría de las personas en toda su vida. A pesar de ello, su alegría y optimismo siempre iluminaban a quienes la rodeaban".

Además, afirma que los órganos de Taylor serán donados, cumpliendo con su deseo de seguir salvando vidas: "Más que nada, Taylor quiere saber que siguió salvando vidas de personas incluso después de su partida de este mundo", escribió en el comunicado.

"Nadie espera tener que enfrentarse a este tipo de dolor y angustia, especialmente a nuestra edad. Este último año, Taylor ha tenido que lidiar con más dolor y sufrimiento que la mayoría de la gente en toda su vida. Y a pesar de ello, ha sido una luz y siempre ha traído alegría a todos los que la rodeaban. Es la mujer más valiente y fuerte que conozco, y su confianza en el Señor ha superado cualquier otra circunstancia a la que se haya enfrentado, incluso en sus horas más oscuras. Sé que ha salvado mi vida y la de muchos otros.

Su cuerpo terrenal todavía está aquí con nosotros, siendo atendido por máquinas para mantener sus órganos viables para la donación. Lo que más le gustaría a Taylor es saber que sigue salvando vidas incluso cuando ya no está en este mundo. Y aunque su cuerpo terrenal le haya fallado, su memoria y su vida perdurarán para siempre. No le debe nada a nadie. Pero le gustaría que todos supieran que está más que bien. Mientras su cuerpo terrenal sigue aquí esperando para dar el regalo de la vida, sabemos que su espíritu está en el cielo bailando en las calles de oro con toda su belleza y gracia. Su interminable colección de zapatos y botas. Y sus joyas de strass y turquesas.

Ella ya no tiene dolor, pero su cuerpo ha sido sanado en el nombre de Jesús. Podemos alabar a Dios porque ya no sufrirá más y porque ha sido verdaderamente liberada de estas cadenas terrenales. Me aferro al hecho de saber que la volveremos a ver. ¡Y podremos pasar toda la eternidad juntos! Siendo esto tan repentino e inesperado no tenemos nada financieramente en orden. Taylor ha estado entrando y saliendo del hospital desde que nos casamos lo que ha afectado a nuestra situación financiera, por lo tanto no tenemos ningún seguro.

Un amigo creó un gofundme para quien quiera contribuir. E incluso si usted no puede contribuir financieramente, oraciones para nuestra familia son siempre necesarios. Voy a compartir el enlace y realmente apreciaría si todos ustedes lo compartiría también.

Os quiero a todos. Taylor os quiere. Gracias por todo el apoyo y las amables palabras durante este tiempo. Mis abuelos han estado juntos desde que tenían 13 años y ahora ambos tienen 94 años", dice la publicación de Instagram del viudo.

Debido a las continuos ingresos hospitalarios, el marido de la fallecida asegura que no tiene dinero y que un amigo suyo ha creado un GoFundMe para el que quiera contribuir a ayudar económicamente y para organizar un evento en su honor.

"Dado que esto fue tan repentino e inesperado, no tenemos nada financiero en orden. Taylor ha estado entrando y saliendo del hospital desde que nos casamos lo que ha afectado nuestra situación financiera, por lo tanto, no tenemos ningún seguro".

"Un amigo organizó un 'GoFundMe' para cualquiera que quisiera contribuir. Y aunque no puedas contribuir financieramente, las oraciones por nuestra familia siempre son necesarias. Compartiré el enlace y realmente agradecería si todos ustedes también lo compartieran. Los quiero a todos. Taylor los quiere a todos".

