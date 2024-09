Muere de forma repentina un niño de 9 años cuando volvía de sus vacaciones en Tenerife

Reino Unido sigue conmocionado por la muerte repentina de Freddie Pritchard, un niño de tan solo nueve años, cuando volvía de sus vacaciones en Tenerife. Nadie sabe qué es lo que pudo ocurrir para que el pequeño perdiera la vida. La familia está triste y desconcertada a partes iguales.

Todo ocurrió de repente, el pasado 14 de septiembre, cuando el pequeño regresaba a Gales con su familia tras pasar unos días en España. Es su familia la que ha indicado que "no se puso enfermo ni nada parecido", de ahí que la situación sea aún más frustrante. "No tenemos respuestas y todavía no tenemos ni idea de lo que ha pasado", lamentan sus familiares.

Freddie era "feliz, educado y sonriente", además de un gran seguidor del Wrexham AFC, del Liverpool FC y de varios clubes internacionales y europeos. El fútbol era su pasión y desde los seis años jugaba en el Gresford Athletic, según ha informado el medio británico 'Chronicle Live'.

La tía de Freddie, Jessica Tomlinson, asegura a 'NorthWalesLive' que el niño "tenía un carácter increíble y era muy divertido, siempre estaba riéndose. Todo el mundo que conocía a Freddie se enamoraba al instante de su sonrisa pícara y sus travesuras". Y lamenta: "Nada será lo mismo sin él".

"Fred era el mejor tío, su hermano había tenido un bebé e idolatraba a su sobrinita Arabella. Aprendió a nadar en sus vacaciones, estaba muy orgulloso de sí mismo y también enseñó a nadar a su madre", explica otro de los miembros de su familia.

A la espera de poder aclarar qué le sucedió al pequeño, sus familiares han abierto una página en 'GoFundMe' para recaudar dinero. Con ella ya han conseguido más de 7.500 libras (casi 9.000 euros) en menos de dos semanas, según informó el diario 'Express'. Ese dinero estará destinado a sufragar los gastos del funeral de Freddie y, tal y como han explicado sus seres queridos, lo que pueda sobrar será entregado a organizaciones de caridad.

Homenajes en su honor

Al conocer la noticia, el club Gresford Athletic dedicó un minuto de silencio en cada uno de los encuentros disputados por los equipos de sus diferentes categorías. Tampoco faltaron los homenajes en su colegio, el 'All Saints School', que celebró una misa especial y que ahora planea instalar un banco en honor a Freddie. Richard Hatwood, director de esa escuela, describió a Freddie como "un alumno feliz, educado y siempre sonriente, amigo de todos", que siempre quiso que todos fueran amables y que nadie estuviera solo.

Además de los gestos de su club de fútbol y de su colegio, se plantará un árbol en el área de Forest School para recordar su espíritu aventurero y amor por la naturaleza.

