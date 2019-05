Muere una familia entera durante su viaje a Chile para celebrar un cumpleaños

Una familia de nacionalidad brasileña, que había viajado a Santiago de Chile para celebrar el cumpleaños de una de sus hijas, ha fallecido por una intoxicación por monóxido de carbono. Habían viajado 6 personas: los padres, Fabio de Souza, de 41 años y Debora Muniz, de 38; sus dos hijos Karoliny y Felipe Nascimento (de 14 y 13 años); y el hermano de la madre junto a su esposa, Jonathas Nascimento Kruger, de 30 años y Adriane Krueger, de 27.

Las autoridades han confirmado que un familiar de una de las víctimas fue quien llamó al consulado de Brasil en Chile avisando de que seis ciudadanos brasileños se encontraban mal. El diplomático llamó a la Policía, quien halló los cuerpos de los cuatro adultos y dos menores que llevaban una semana en el país, según ha señalado el diario 'La Tercera'.

"Recibimos un mensaje a nuestro teléfono de emergencia consular de un familiar de las personas que estaba en el apartamento, diciendo que no lograba contactarles. Sospechaba que algo grave estaba pasando", ha indicado el cónsul adjunto de Brasil en Chile, Ezequiel Gerd. "Decidí ir personalmente (...) Sentimos un olor fuerte a gas, encontramos los seis cuerpos ya muertos y ahí llamamos a los Carabineros", ha aseverado.

Según publica el diario 'Clarín', los miembros de esta familia contactaron con unos conocidos de Brasil para informarles de que no se encontraban bien y de que habían pedido ayuda a las autoridades, pero nadie acudía. "Estamos contaminados por alguna cosa, ahora estamos en estado de shock. Yo creo que todos nos contaminamos con un virus que paraliza las articulaciones, da mareo y vómitos", dijo la madre de la familia.

Desconocían cuál era el motivo de la intoxicación por lo que no supieron cómo actuar y la situación empeoró. "(Mi hijo) Se está muriendo… Él estaba sano pero ya no... lo intentamos poner en una bañera con agua caliente para dejarlo dentro para intentar quitarle todo, pero su brazo… no sé lo que vamos a hacer", agregó la mujer, desconsolada, en un segundo audio.

Los bomberos se encuentran investigando otras posibles fugas de gas en el edificio en el que se encontraban los brasileños, que llevaban una semana en la ciudad, y el resto de los apartamentos han sido evacuados.