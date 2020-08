Muere Joe Ruby, creador de Scooby-Doo

Joe Ruby ha muerto en California, Estados Unidos, a los 87 años por causas naturales. Se conoce por ser el creador de Scooby-Doo. De esta forma, deja como legado una serie de dibujos infantiles que ha pasado de generación en generación.

Falleció en su casa de Westlake Village. Comenzó su carrera en la animación como técnico de Walt Disney Productions, hasta que fichó por Hanna-Barbera Productions. Aquí creó la conocida serie junto a Ken Spears en 1969.

También produjo otras series como 'Mister T', 'Alvin and the Chipmunks' o 'Superman'.

A través del canal CBS, la serie de dibujos animados 'Scooby-Doo, Where Are You?' se estrenó en una época en la que el público se quejaba de la violencia que existía en en los dibujos infantiles.

Las aventuras de un grupo de amigos

Scooby-Doo trata de un grupo de amigos que vive misterios paranormales y fenómenos sobrenaturales. Este grupo estaba formado por Scooby-Doo y sus amigos humanos Norville "Shaggy" Rogers, Fred Jones, Daphne Blake y Velma Dinkley.

Desde que se estrenó en 1969 no se ha dejado de emitir. Incluso se han realizado secuelas como 'The New Scooby-Doo Movies' o 'The Scooby-Doo Show'. Todavía conserva numerosos seguidores de las series, tras cincuenta años en televisión.

Tras las series le tocó el turno a las películas con actores de carne y hueso gracias al directos Raja Gosnell. Se estrenaron 'Scooby-Doo' en 2002 y 'Scooby-Doo: Monsters Unleashed' en 2004. Ahora, en 2020, se ha estrenado la cinta llamada 'Scoob!', donde Sooby-Doo vuelve a sus orígenes animados.