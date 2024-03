Muere Akira Toriyama, creador de 'Dragon Ball', a los 68 años

"Sentimos enormemente informar que el creador de manga Akira Toriyama murió el pasado 1 de marzo debido a un hematoma subdural. Tenía 68 años", así ha informado la cuenta oficial de Bird Studio sobre la muerte del autor y creador de 'Dragon Ball'. De esta forma los fanáticos de este mundo del manga y del comic se encuentra de luto debido a esta triste noticia.

La misma empresa ha informado que el funeral ya se ha llevado a cabo bajo la más estricta privacidad, entre sus familiares y amigos, "siguiendo sus deseos de tranquilidad". "No vamos a aceptar flores, regalos de condolencia, visitas ofrendas y otros. También pedimos que no se hagan entrevistas a sus familiares", señala el comunicado. Sin embargo, se señala que próximamente habrá planes de alguna reunión de conmemoración, pero que aún no está confirmado.

Trabajo en marcha

En el escrito publicado por la empresa también se señala que el Toriyama se encontraba en mitad de la creación de proyectos y que tenía muchas cosas que quería conseguir. Pero la repentina muerte a causa de un derrame cerebral agudo no le ha permitido terminarlos.

Esto no quita que Toriyama deje este mundo como uno de los grandes creadores del mundo del cómic ya que, tal y como alegan "deja muchos títulos de manga y arte a este mundo". "Gracias al apoyo que ha tenido alrededor del mundo él ha podido continuar con sus actividades creativas por al menos 45 años" aseguran. Y es que el autor ha dejado un legado que no pasa desapercibido como por ejemplo el conocido como 'Dragon Ball', 'Dragon Ball Z' o las más actuales como 'Dragon Ball Z: Fukkatsu no F', 'Dragon Ball Super: Super Hero', además de otras historias como 'Cowa!', Kajika, Sand Land, etc.

"Esperamos que el único mundo de creación de Akira Toriyama continúe siendo amado por todo el mundo en el largo tiempo que venga", manifiestan.

Trayectoria profesional

Este artista japonés ha sido conocido por sus grandes obras de manga y anime. Su trayectoria comenzó conociéndose como un destacado dibujante debido a obras como 'Awawa World' y 'Mysterious Rain Jack'. Pero no fue hasta 'Dr. Slump' cuando saltó a la fama. Un manga que tomó forma de serie en 1981. Sin embargo, la serie que haría a Toriyama una leyenda fue 'Dragon Ball', hasta el punto donde se conocen estos dibujos como el manga más conocido del mundo.

La historia de 'Dragon Ball' es la de un niño llamado Son Goku y sus amigos que buscan las siete Dragon Balls cuya unión puede invocar la presencia del dios dragón. Posteriormente a la historia de Dragon Ball, el artista se negó a hacer más manga de 'Dragon Ball' Y Toei Animation hizo por sí misma 'Dragon Ball Z'. Toriyama finalmente accedió más tarde a ayudar con este proyecto en el diseño de los personajes

Pero el éxito de Toriyama no se quedó ahí sino que ha seguido trabajando en historias cortas como 'Cowa!' o 'Sand Land'. Aunque nunca se ha alejado de la estela de 'Dragon Ball' ya que en ocasiones como el 40 aniversario, contribuyó en el concepto original de la OVA de Dragon Ball Z. También hizo la película Dragon Ball Z: La batalla de los dioses.

En 2015 se confirmó la continuación de 'Dragon Ball' con Dragon Ball Super, que continúa en publicación.

