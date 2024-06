Muere Djidja Cardoso, cantante brasileña, por una sobredosis de tranquilizante para caballos

La cantante brasileña Djidja Cardoso, de 32 años, fue encontrada sin vida dentro de su apartamento el pasado 1 de junio, mismo día en el que los familiares y amigos de joven anunciaron su muerte. Aunque las autoridades no han confirmado oficialmente la causa de su fallecimiento, la principal hipótesis apunta a que se debió al consumo excesivo de ketamina, una droga que se utiliza como tranquilizante para caballos y cuyo uso está muy de moda en algunos lugares del mundo.

De acuerdo con la información que han publicado varios medios locales, sus familiares intentaron comunicarse con ella, pero al no recibir respuesta, fueron a buscarla a su vivienda. Fue allí donde encontraron su cuerpo sin vida.

Djidja Cardoso se hizo muy famosa en Brasil tras ganar el título de 'Niña de Boi Garantido' en el Festival Folclórico de Parintins. Gracias a su consolidación como cantante, la joven logró abrir cuatro salones de belleza conocidos como 'Belle Femme', que le dieron trabajo a más de 200 familias. Sin embargo, mediante un comunicado publicado en redes sociales, que confirmó su muerte, estos centros anunciaros que cerrarán próximamente.

La ketamina es un anestésico general disociativo, no barbitúrico y no narcótico. Se usa como anestesia rápida para algunos animales, como los caballos. Su consumo en humanos puede causar depresión, delirio, amnesia, trastornos de las funciones motoras, presión arterial elevada y problemas respiratorios potencialmente mortales.

Infarto cerebral tras inyectarse bótox

Josefina López, más conocida como JousFit, una conocida creadora de contenido fitness mexicana, ha compartido en sus redes lo que le ocurrió. Entre su contenido sobre estilo de vida saludable, rutinas de ejercicio y alimentación balanceada también quiso publicar su caso tras someterse a un procedimiento estético en Dubái el pasado 21 de mayo.

En un viaje que realizó a este país, la joven sufrió un infarto cerebral tras aplicarse bótox en una clínica de belleza. JousFit fue llevada a urgencias tras desvanecerse junto a su pareja y sufrir convulsiones y dificultad para respirar. Ya recuperada ha querido aclarar en sus redes sociales lo ocurrido, ya que algunos medios de comunicación afirmaron que había fallecido tras someterse a un retoque estético en Dubái.

La joven de 27 años quiso compartir detalles sobre lo ocurrido, advirtiendo a sus seguidores los riesgos a los que se pueden enfrentar con este tipo de tratamientos. Asimismo, ella cree que lo que le pasó fue fruto de una negligencia médica. "Creemos que en esa clínica mezclaban el bótox con otro químico, no sé, me imagino que para que dure más", cuenta y añade que "pensamos eso porque cuando ya íbamos saliendo en la ambulancia, el doctor se le acercó a Oscar y le dijo: 'Que no le hagan estudios de sangre, no los necesita, que solamente la tranquilicen en el hospital y le pongan suero'".

Todavía se desconoce si la influencer va a interponer una demanda a la clínica por lo ocurrido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com