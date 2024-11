Muere Camilla, la bebé de 17 meses que se tragó una pila y a la que dieron de alta en el hospital

Un trágico suceso ha sacudo la localidad de Siena, en Italia. Allí, una bebé de apenas un año ha muerto después de haber ingerido un pila y que, en el hospital, le dieran de alta. Se trata de Camilla Moreta Rodríguez, una niña de 17 meses que, según informa el medio italiano 'Il Messaggero', ha muerto en el Hospital del Corazón, en Massa, después de diez días de agonía.

Todo comenzó el 5 de noviembre, día en el que Camilla empezó a sentirse mal. Los padres de la pequeña la llevaron al Hopital Santa Maria alle Scotte de Siena porque no paraba de sangrar por la nariz sin que pudieran hacer nada por detener el sangrado. Sin embargo, tras realizarle diversas pruebas y 10 horas de observación, el centro médico le dio el alta por no haber "detectado particularidades críticas" y la familia regresó a casa.

Como al cabo de unas horas la pequeña seguía indispuesta y su estado general empeoró, volvieron a acudir al hospital. Tras realizarle nuevas pruebas, los médicos descubrieron una pequeña pila plana que la niña habría ingerido en los días anteriores. Los padres, al no haberse percatado de ello, no lo comunicaron a los médicos durante la primera visita.

La menor fue sometida a una intervención endoscópica para extraer el objeto. Después de la operación, Camilla fue ingresada en terapia intensiva, pero lejos de mejorar, su estado de salud continuó agravándose. El 12 de noviembre los médicos decidieron trasladarla al mencionado Hospital del Cuore di Monasterio en Massa Carrara, donde falleció pocas horas después.

Sustancias liberadas por la batería

"Nosotros hemos respetado todos los protocolos previstos para estas situaciones, pero sus condiciones probablemente se agravaron por los efectos lesivos de la pila que han dañado la aorta", han declarado los médicos al medio 'Corriere della Sera'.

La Fiscalía de Massa Carrara ha abierto una investigación para tratar de esclarecer lo sucedido: "La niña se lee en una nota había llegado al hospital Santa Maria alle Scotte de Siena en estado grave debido a la ingestión de una pequeña batería, ocurrida varios días antes de su llegada al hospital. Después de todas las investigaciones, fue intervenida quirúrgicamente para extraer el cuerpo extraño y se siguieron todos los protocolos previstos en estos casos, pero posteriormente su estado empeoró, probablemente debido a las sustancias liberadas por la batería que luego tuvieron un efecto nocivo en su aorta", especifica una nota de la Compañía del Hospital Universitario de Siena en la que se reconstruye lo sucedido.

Los padres de la pequeña ahora quieren saber qué pasó realmente. Es por eso que han contratado los servicios del abogado Vincenzo Bonomei: "No podemos omitir lo ocurrido durante el primer acceso, que será comprobado por las investigaciones, y que suscita dudas en relación con la circunstancia de que el niño fue dado de alta y recurrió a la ayuda de los sanitarios a las pocas horas", dijo el abogado de los padres del niño. Creo que el asunto debe tener un marco evaluativo, hasta la fecha no hay posibilidad de dar un marco objetivo bien definido", ha expresado Bonomei a 'La Nazione'.

Muere un bebé asfixiado mientras jugaba con una bolsa de plástico

Un niño de tan solo un año ha muerto tras tragarse un trozo de una bolsa de plástico mientras estaba jugando con ella. Este fragmento provocó la asfixia del menor, razón de su fallecimiento. El suceso tuvo lugar el pasado sábado en la ciudad de Tetuán (Marruecos), muy cerca de Ceuta, en el domicilio familiar, donde ninguno de los convivientes se dio cuenta de la peligrosidad del objeto en manos del pequeño.

Según fuentes cercanas al caso y de las que se ha hecho eco el medio 'El pueblo de Ceuta', el niño ingirió un trozo de goma de la bolsa. Los padres no pudieron intervenir a tiempo y rápidamente llevaron el niño al Hospital Sania Ramel de Tetuán. Sin embargo, y, a pesar de los esfuerzos por salvarle la vida, los médicos no pudieron hacer nada para reanimarlo y el niño falleció al poco de llegar.

La Fiscalía de Tetuán ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y determinar posibles responsabilidades.

Muere un bebé después de que su madre diera a luz en su casa

En la ciudad de Choluteca (Honduras), un bebé recién nacido ha muerto después de que su madre, identificada como Johanna Michelle Contreras y de 23 años, diera a luz en el baño de su vivienda debido a la falta de recursos económicos.

Nehemías Córdova, portavoz del Hospital General del Sur, ha explicado que Johanna, tras dar a luz, acudió a un centro médico para que dieran los primeros auxilios al pequeño. Sin embargo, el recién nacido ya no presentaba signos vitales.

Al preguntarle el médico por el motivo por el que el bebé no respiraba, la madre le contó lo sucedido: "La madre nos explicó que tuvo que dar a luz en un sanitario de su casa, por lo que no tuvo ninguna asistencia médica ni de un partero. Al no contar con las atenciones necesarias, el niño no pudo respirar correctamente y murió aparentemente ahogado", ha explicado la portavoz en declaraciones a un medio local y recogidas por el diario hondureño 'Tiempo'.

El departamento de Medicina Forense será ahora el encargado de practicar la autopsia al niño y revelar los detalles que le llevaron a la muerte.

