Muere un bebé y tres son hospitalizados tras consumir fentanilo en una guardería del Bronx

Un bebé ha perdido la vida y tres se encuentran hospitalizados tras consumir accidentalmente fentanilo en una guardería del Bronx,Nueva York. La tragedia ocurrió en el centro 'Divino Niño', y como resultado de los hallazgos policiales, la propietaria y su inquilino afrontan cargos de asesinato.

Los hechos se desencadenaron cuando las cuidadoras se dieron cuenta de que tres de los pequeños no despertaban de su siesta. A pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia y la administración de Narcan, un medicamento para revertir la sobredosis por fentanilo, Nicholas, un niño de 1 año, no pudo ser salvado. Sin embargo, el antídoto funcionó para un niño de 2 años y una niña de 8 meses, quienes aún están hospitalizados.

Las autoridades descubrieron fentanilo, junto con otras drogas y una prensa para fabricar píldoras en el centro de la guardería. Todo indica que estas sustancias pertenecían a Acevedo Brito, el inquilino y primo del marido de la dueña de la guardería, Grei Méndez.

Brito vivía en el sótano de la guardia y, en ese mismo lugar, instaló un laboratorio para fabricar y posteriormente vender drogas.

El fiscal de distrito del condado del Bronx, Karl Miller, declaró que se encontró un kilo de fentanilo en el pasillo afuera de la habitación de Brito y acusó a Méndez de actuar de manera "imprudente y depravada".

Según informa The New York Times, Joseph E. Kenny, jefe de investigación del Departamento de Policía de Nueva York, confirmó que no se hallaron rastros de monóxido de carbono u otras toxinas ambientales, lo que fortalece la conclusión de que los niños consumieron fentanilo. Además, se detectaron rastros de fentanilo en una muestra de orina de la niña de 8 meses.

Fentanilo en Estados Unidos

Las muertes por sobredosis de fentanilo combinado con otras drogas han aumentado de manera alarmante en Estados Unidos. Según una investigación dirigida por la Universidad de California (UCLA), estas muertes se han multiplicado por 50 desde 2010, pasando del 0,6% al 32,3% de todas las muertes relacionadas con drogas en 2021.

En 2021, los estimulantes como la cocaína y la metanfetamina se convirtieron en las drogas más comunes asociadas a sobredosis de fentanilo en todo el país. Esto representa la "cuarta oleada" de la prolongada crisis de sobredosis de opioides en Estados Unidos, que continúa cobrando vidas.

El autor principal del estudio, Joseph Friedman, de la Facultad de Medicina David Geffen de la UCLA, advierte que "el fentanilo ha dado paso a una crisis de sobredosis por polisustancias", ya que las personas mezclan fentanilo con otras drogas, incluyendo estimulantes y diversas sustancias sintéticas, planteando graves riesgos para la salud y desafíos adicionales para los profesionales sanitarios.

Efectos que genera el Fentanilo

El fentanilo es un opioide sintético que comparte muchas características con la morfina, aunque es de 50 a 100 veces más fuerte.

Esta droga es usado comúnmente en el ámbito sanitario debido a sus capacidades para paliar el dolor, reduciendo todo tipo de dolores físicos, emocionales o sentimentales. Este es el principal motivo por el que las personas la consumen, pero, a la vez, también es el que hace que se genere una dependencia absoluta.

Después de esto llega el síndrome de abstinencia, es decir, el deseo irrefrenable de continuar consumiendo fentanilo. En este estadio comenzaras a experimentar una serie de síntomas físicos y psicológicos que se basan en el sentimiento de malestar, angustia o sufrimiento.

En el caso del fentanilo, los síntomas de abstinencia más repetidos son los dolores musculares y de huesos, el insomnio, los vómitos, cuadros de diarrea, movimientos incontrolables de las piernas y, los más repetidos, escalofríos.

Esto no es todo, también puedes enfrentarte a dificultades a la hora de respirar debido a que, en los casos más extremos, el fentanilo puede detener la respiración de una persona debido a su capacidad para deprimir el sistema nervioso.

Otros de los efectos que puedes padecer son: el estado de sedación, que puede acarrear problemas en la salud y en el estado físico; la pérdida de conocimiento, que viene dada por la sedación; la sobredosis, que en el caso de esta droga se puede alcanzar con tan solo 2 miligramos y, por último, el estado de confusión, que puede derivar en angustia, desorientación y sufrimiento.