Muere un bebé de dos meses en un naufragio frente a Lesbos, Grecia

Un bebé de dos meses murió la pasada madrugada en el naufragio de un bote con migrantes frente a la costa de la isla griega de Lesbos. En el bote viajaban un total de 34 migrantes y se estrelló contra las rocas, cerca de la localidad de Fara.

El accidente se produjo porque soplaban fuertes vientos, lo que provocó que el bote se estrellara contra las rocas y el bebé cayera al mar. Los refugiados lograron ponerse a salvo subiéndose a las rocas.

"Nos encontramos al grupo en completo estado de shock por la muerte del bebé y por la terrible experiencia que acababan de padecer", ha explicado el coordinador de proyectos de MSF, Teo Di Piazza.

Rescatados 90 migrantes

Las organizaciones humanitarias alemanas Sea-Eye y Mission Lifeline han informado del rescate de 90 migrantes durante las últimas horas en aguas del Mediterráneo central.

Hasta 63 personas han sido rescatadas en una primera intervención tras un día y medio en un bote de goma no apto para navegar. Tras su identificación, las respectivas tripulaciones del 'Sea-Eye 4' y el 'Rise Above' acabaron participando a cabo el viernes por la noche en una operación conjunta para sacar a la gente del agua. Entre los rescatados habían 12 menores no acompañados.

Este sábado se han rescatado a 27 personas sirias que están a bordo de la embarcación de rescate. Algunas sufrían nauseas y estaban agotadas, ha indicado Mission Lifeline.

Suelen partir del norte de África en embarcaciones no aptas para la navegación para llegar a algún país de la Unión Europea (UE) por mar. La mayoría suelen llegar a Italia, donde según el Ministerio de Interior han llegado más de 98.700 migrantes en botes.