Muere un bebé de 7 meses en una guardería: "Lo dejé vivo y me lo entregaron así"

Un bebé de 7 meses murió cuando se encontraba bajo el cuidado de una guardería. Los hechos, que están siendo investigados, ocurrieron en la Ciudad de Hidalgo, México.

La madre del bebé trabajaba frente a la guardería, así que vio llegar a la policía y a los paramédicos al lugar. Liam, el bebé, falleció entre las 13:00 y las 15:30 horas.

"En la guardería había bomberos, policías, ambulancias. Estaban todos ahí. Se me hizo muy raro. Dije: "O sea, pasó algo con un bebé. No haya sido mi bebé". Vi cómo una muchacha le iba haciendo RCP y ya después le dejó de hacer. Se me vino la cabeza lo peor... a mi bebé ya le pasó algo", dijo la madre del bebé.

El bebé tenía tos y recibió antibióticos

La mujer explica que Liam tuvo tos y que no había dormido la noche anterior. Al día siguiente lo llevó al hospital. El pequeño dio positivo en VSR y recibió nebulizaciones y antibióticos.

Asimismo, afirma que Liam se encontraba estable y sin indicaciones alarmantes, por lo que tras ser dado de alta del hospital lo llevó a la guardería. Dos horas después lo trasladaron al hospital, donde recibió la noticia.

"Fui y lo vi y le estaban haciendo RCP, pero mi bebé no reaccionaba. Me decían háblale. Pero mi bebé ya estaba bien frío. Estaba morado, azul. Tenía toda su pancita marcada, sus piernas. Era lo único que tenía. Me apagaron a mi luz en la guardería", lamenta.

La guardería Little Explorers Education Center informó en un comunicado que no darán declaraciones por el momento y que se solidarizan con la familia del pequeño. La policía de Hidalgo confirma que recibió una llamada de alerta a las 15:00 horas, que trasladaron al pequeño al hospital y que la investigación se mantiene en curso.

