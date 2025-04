Muere el bebé de 22 meses de la influencer Lindsay Dewey, tras caerle un espejo encima

Lindsay Dewey, una famosa creadora de contenido especializada en temas de crianza de niños, atraviesa uno de los momentos más duros de su vida. La influencer ha anunciado en sus redes sociales la muerte de su hijo Reed, de apenas 22 meses. El pequeño falleció tras un accidente en su hogar, cuando un espejo cayó encima del pequeño.

Según ha relatado la propia Dewey en redes sociales, todo ocurrió en cuestión de segundos. Mientras se encontraba en la cocina preparando la comida, escuchó un fuerte estruendo en otra habitación. Al correr hacia allí, encontró a su hijo bajo un espejo de gran tamaño. El objeto, que no estaba fijado a la pared, se desplomó sobre el niño mientras jugaba.

Reed, que había comenzado recientemente a caminar, estaba jugando con su vasito, el cual tenía una ventosa. Al parecer, estaba pegándolo y tirando de él hasta que el espejo terminó por desestabilizarse cayendo sobre el pequeño y provocándole su muerte.

"Estaba tan confundida sobre cómo podía haber pasado... De ninguna manera nuestro hijo era lo suficientemente fuerte para moverlo, y menos hacerlo caer", expresó Dewey, aún en shock por lo sucedido. Explicó que nunca sintieron que fuera urgente anclar el espejo, ya que por su peso y ubicación parecía imposible que se cayera. "Nuestras vidas cambiaron en cuestión de 10 segundos. Y todavía estamos en shock. Un pedazo de mi corazón siempre faltará hasta que esté en el cielo amándote de nuevo".

Tras el accidente, Lindsay y su esposo, Eric Dewey, intentaron auxiliar al niño de inmediato. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos no lograron salvarle la vida. La pareja se ha despedido del niño a través de sus redes sociales: "Nuestro precioso, alegre y absolutamente perfecto bebé no recibió su milagro terrenal. Estamos destrozados. Pero no puedo evitar sentir una inmensa gratitud por haber sido su mamá durante 22 meses. Él solo conocía el amor. Y solo daba amor. De verdad. Y quienes nos rodean pueden dar fe de ello. Nos privaron de ver crecer a nuestro pequeño, tan alocado y divertido. No es justo, no se lo merecía".

Lindsay agradeció también el apoyo recibido por parte de sus seguidores y personas cercanas: "Gracias a todos los que han tenido fe y han creído en nosotros hasta el final. Le di un beso de despedida y le susurré lo mucho que lo amo. Su legado perdurará mientras estos otros bebés vivan sus vidas, sanos y completos".

