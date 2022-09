Muere apuñalado el rapero canadiense Pat Stay a los 36 años

El rapero canadiense, Pat Stay, de 36 años, ha sido apuñalado mortalmente esta madrugada en el centro de Halifax (Nueva Escocia, Canadá). A pesar de que los agentes no tardaron en personarse en el lugar de los hechos, no se pudo hacer nada por su vida.

Su hermano, Pete Stay, era quien confirmaba la noticia al medio CBC, después de que la Policía local de Halifax informase de una víctima mortal a consecuencia del suceso. Los agentes han pedido colaboración ciudadana para dar con su asesino y esclarecer los hechos.

Originario de Dartmouth, una comunidad urbana canadiense, Stay era conocido en el mundo del rap por su estilo libre durante las batallas en vivo. "Es uno de los mejores, si no el mejor", decía sobre él el rapero, también canadiense, Drake.

Su muerte se ha producido apenas unos meses después de la muerte de otro cantante del género. Trouble DTE fue disparado dentro de su coche en Atlanta. Además, Dos días antes de su muerte, Stay lanzó su tema 'The Game DISS', la cual acumula ya más de 50.000 visitas. El mundo de la música y el rap está de luto.

Rapero DMX

En abril del año pasado, el rapero DMX fallecía de un ataque al corazón a sus 50 años.

DMX era uno de los raperos más exitosos de los años 90 y también de principios de los 2000. Un periodo de tiempo lleno de éxito para Earl Simmons, como realmente se llamaba, quien vendió millones de copias de sus cinco primeros discos.

Entre sus sencillos más conocidos figuran éxitos como 'X Gon Give it To Ya', con más de 416 millones de reproducciones en Spotify. Además, también cuenta con algunas apariciones en la gran pantalla como 'Romeo debe morir', 'Cradle 2 the Grave' o 'Belly'.