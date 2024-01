Muere Adan Canto, actor de 'X-Men' y 'Narcos', a los 42 años

Esta madrugada se ha conocido la muerte del actor Adan Canto, conocido por interpretar papeles en emblemáticas películas como X-Men y en series como 'Sucesor', 'Narcos', etc. A la edad de 42 años, el actor ha muerto a causa de un cáncer de apéndice, según ha informado su publicista, Jennifer Allen a la agencia Asociated Press. Allen alega que su el mexicano decidió llevar su diagnóstico en privado.

En un comunicado, su publicista alega que Adan tenía "una profundidad de espíritu que pocos conocían realmente" y que "aquellos que lo vislumbraron cambiaron para siempre". "Muchos lo extrañaremos mucho", señala Allen.

Una carrera brillante

El actor nació al norte de México, concretamente en Ciudad Acuña (Coahuila), aunque su crianza se llevó a cabo en Texas. A los 16 años dio el pistoletazo de salida a su carrera y comenzó a trabajar como cantautor. Sin embargo, no fue hasta 2019 cuando debutó como actor en la serie mexicana 'Estado de Gracia'. En Estados Unidos, aparecía en televisión en la serie 'The Following'. "Ser actor era algo que me llamaba la atención, pero nunca imaginé que fuera posible, pensaba que era algo que hacían las personas que heredaban ese tipo de posiciones", contaba el actor en una entrevista con EFE en febrero de 2022.

Sus papeles más destacables son, sin duda, en producciones tan grandes como por ejemplo como el mutante Sunspot en 'X-Men: Días Futuros'. Aunque también destacan otros papeles como el de Desi en 'Bruised', protagonizada por Halle Berry.

El actor exploró otros mundos como por ejemplo el de la dirección: creó sus propios cortometrajes en 2014 y en 2020.

En la actualidad, el actor se encontraba interpretando a Armand Morales en una serie de la Fox llamada 'The Cleaning Lady'. La última temporada no contó con su presencia debido a su enfermedad, que aunque la prefirió llevar en silencio, le impedía realizar su vida cotidiana con normalidad. Sin embargo, esperaba reincorporarse al elenco con posterioridad. La enfermedad finalmente ha ganado a las ganas de vivir de Canto que en varias ocasiones abogaba por la importancia de la presencia de latinos en la industria cinematográfica de Hollywood: "Es esencial seguir ampliando la mesa que han construido otros latinos en Hollywood, para contar nuestras historias, no necesariamente historias de latinos, pero con nuestra óptica, nuestra sensibilidad y abriendo espacios para nuestra gente".

¿Qué es el cáncer de apéndice?

Su publicista ha explicado que el actor ha muerto debido a un cáncer de apéndice, como se ha dicho anteriormente. Este cáncer, según el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, es una enfermedad que surge en las células del apéndice (una bolsa de tejido en el abdomen que se encuentra en el intestino). Es un cáncer que según este Instituto es muy poco común, "en EE. UU se cree que se producen 1 o 2 casos por cada millón de personas al año". A pesar de ello, en recientes estudios se observa que este tipo de cáncer es cada vez más frecuente y aunque aparece a cualquier edad, es más común entre personas de 50/55 años.

El tratamiento pasa por la cirugía y también quimioterapia.