El misterio de los drones nocturnos en Estados Unidos: luces en el cielo y silencio en la Casa Blanca

Al menos esta vez sabemos los más importante: no son alienígenas quienes sobrevuelan los cielos del este de Estados Unidos por la noche.

Pero eso no solo no soluciona los problemas sino que estos se politizan y agravan después de que el futuro presidente -Trump- asegure que al todavía presidente -Biden- sabe qué ocurre pero no lo quiere decir.

Estos es lo que se conoce: desde hace aproximadamente un mes ha habido más de cinco mil denuncias sobre supuestos drones sobrevolando misteriosamente por la noche. De hecho, el aeropuerto de Stewart, a las afueras de Nueva York, ha llegado a tener que cerrar momentáneamente.

También ha habido dos detenidos -y un tercer sospechoso a la fuga- por operar drones demasiado cerca del aeropuerto de Boston.

Y la base militar más grande del estado de Ohio -y una de las más grandes del mundo- también ha tenido que cerrar momentáneamente el espacio aéreo.

Una denuncia más llamativa: varias drones han sobrevolado repetidas veces la residencia de Trump en Bedminster, estado de Nueva Jersey, y el propio Trump declara -no se saba si en broma o en serio- que ha decidido no regresar allí por ahora.

La administración Biden explica la situación aclarando de qué no se trata -pero no de qué se trata. Asegura que parte de los avistamientos son de aviones normales, no de drones. También que no hay ninguna razón para pensar que se trata de ninguna operación de países enemigos. Y que no hay razón alguna para la alarma. Pero no dice de qué se trata.

A lo más que ha llegado es a enviar aparatos de detección de drones a las autoridades locales una vez que el país no deja de mirar al cielo por la noche. Trump añade que la Casa Blanca sabe qué ocurre pero que por alguna razón misteriosa no lo quiere decir.

Si no son alienígenas ni son agentes extranjeros, ¿Quiénes son quienes de repente manejan tantos drones todas las noches en Estados Unidos? Tiene aspecto de broma pero lo cierto es que nadie ofrece ninguna explicación pública. Y eso es tan alarmante como el desasosiego de ver luces sospechosas todas las noches.

