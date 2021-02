Miles de judíos ultraortodoxos se saltan el confinamiento por coronavirus en Israel para ir a un funeral

Miles de judíos ultraortodoxos han vuelto a desafiar al Gobierno de Israel en una clara violación del confinamiento decretado desde hace más de un mes por la pandemia del coronavirus.

El masivo funeral de un rabino fallecido por coronavirus en Jerusalén tuvo lugar en la parte oeste de la ciudad, donde la imagen no parecía propia de tiempos de pandemia. Varios miles de jóvenes ultraortodoxos se congregaron sin mascarilla, y por supuesto sin guardar las distancias, alrededor del vehículo que trasladaba el cuerpo del rabino Meshulam Dovid Soloveitchik.

La comunidad ultraortodoxa en Israel muestra el índice de morbilidad más alto de todo el país y han protagonizado diferentes enfrentamientos con la Policía tras negarse a cumplir el confinamiento.

La normativa vigente impone el cierre del sistema educativo, que no han respetado muchas escuelas ultraortodoxas, y de toda actividad laboral no esencial, además de una limitación al movimiento a no más de un kilómetro del domicilio y un máximo de cinco personas en reuniones en interior y 10 en exterior, entre otras.