Un atropello múltiple en Las Vegas (Estados Unidos) dejó la noche del domingo al menos un muerto y alrededor de 37 heridos, varios de ellos "en estado crítico", informó la policía de la ciudad en su cuenta oficial de Twitter.

Según la portavoz del centro médico universitario al que han sido trasladado los heridos, Danita Cohen, muchos de los pacientes que han ingresado en el centro hablaban francés, por lo que podría tratarse de turistas. Asimismo, ha asegurado que el hospital también ha recibido a un paciente que ha muerto, pero no ha podido confirmar si este caso está relacionado con el accidente.

TRAFFIC ALERT: S Las Vegas Blvd is closed to traffic both directions of travel between Flamingo and Harmon. #LVMPDnews