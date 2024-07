Al menos 16 muertos en un incendio en un centro comercial en China

Al menos 16 personas han muerto en un incendio que ha tenido lugar en un centro comercial ubicado en la ciudad de Zigong, en la provincia de Sichuan, al suroeste de China. El centro comercial está formado por 14 plantas y se desconoce el motivo de los hechos.

Las primeras alertas sobre el fuego llegaron sobre las 18:00 horas del miércoles. Las primeras pesquisas apuntan a que se produjo debido a unos trabajos de construcción que se llevaban a cabo, aunque las circunstancias específicas están siendo analizadas.

Las autoridades han indicado que no quedan personas atrapadas en el edificio después de completar la operación de rescate sobre las 03:00 horas, hora local. En ese momento se declaró el citado balance de fallecidos tras comprobar que no quedaba nadie dentro del edificio.

Sobre las 22:30 horas, hora local, los bomberos habían logrado evacuar a unas 75 personas del centro comercial. Varios vídeos publicados por la prensa local mostraron a numerosos grupos de personas agolpadas en una terraza del edificio huyendo de la columna de humo que de él emanaba.

Los heridos, de los que no hay un balance, han sido trasladados al hospital para recibir tratamiento.

El centro comercial está formado por 14 plantas y se sitúa en una zona tecnológica de Zigong. Se considera la sexta ciudad más importante de la provincia de Sichuan y hogar de casi 1,3 millones de personas.

Tras el incidente, un equipo de expertos del Ministerio de Gestión de Emergencias fue enviado a la zona para participar en la investigación de los hechos.

¿Qué hacer en caso de incendio?

Con la llegada del verano y del calor, la probabilidad de un incendio es mayor. Prevenirlo es siempre mejor que combatirlo, por ello hay que seguir una serie de medidas.

Entre ellas se encuentra mantener la zona libre de materiales inflamables como líquidos combustibles o aerosoles. Instalar detectores de humo y asegurarse que funcionan y tener a mano un extintor de incendios y aprender a usarlo.

En caso de que se produzca un incendio, hay que llamar a los bomberos a través del número de emergencias 112. En caso de no poder apagar el incendio hay que evacuar. En estos casos se recomienda realizar la evacuación por las escaleras, cerrar las puertas detrás de ti para evitar la propagación del fuego, cerrar el gas, ayudar a las personas con movilidad reducida, no huir hacia los pisos superiores, cubrirse la boca y la nariz con un paño húmedo y, en caso de no poder abandonar la zona, refugiarse en la zona que esté más alejada del incendio.

