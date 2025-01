Melania Trump presenta su retrato oficial como primera dama

Melania Trump ha publicado su retrato oficial como primera dama de Estados Unidos, una semana después de que Donald Trump asumiera el cargo como presidente número 47 del país. La fotografía, tomada en blanco y negro, muestra a Melania con un estilo sobrio y profesional, acompañada por un comunicado breve de la Casa Blanca que detalla el contexto de la toma.

La imagen fue realizada el pasado 21 de enero en el Despacho Oval Amarillo, una estancia situada sobre el famoso Despacho Oval que forma parte de los espacios privados de la familia presidencial. En la fotografía, Melania Trump aparece vestida con un traje negro de chaqueta y pantalón, combinado con una camisa del mismo color. La primera dama posa de pie, apoyada sobre una mesa de cristal, con el Obelisco de Washington visible al fondo a través de una ventana.

El entorno elegido y el atuendo reflejan una intención clara de proyectar una imagen de profesionalidad y trabajo. Según los analistas, la elección del traje oscuro y la composición de la escena buscan reforzar la idea de una primera dama comprometida con su papel, aunque las funciones específicas que desempeñará aún no se han definido públicamente.

Régine Mahaux, una fotógrafa habitual de los Trump

La encargada de capturar el retrato fue Régine Mahaux, una fotógrafa belga asentada en Francia y conocida por su colaboración frecuente con la familia Trump. Mahaux ya había trabajado con Melania Trump en otras ocasiones, incluyendo su primer retrato oficial como primera dama en 2017.

Mahaux tiene una extensa trayectoria como retratista de personalidades destacadas, incluyendo actores como Robert De Niro, deportistas como Lewis Hamilton y miembros de la realeza como los príncipes de Mónaco. Sus fotografías han aparecido en publicaciones de renombre como Marie Claire, Time y Vanity Fair, y algunas de sus obras forman parte de la colección permanente del Museo Smithsonian en Washington.

En comparación con su primer retrato oficial de 2017, esta nueva imagen presenta un tono más serio y distante. En aquella ocasión, Melania aparecía en color, con los brazos cruzados y una ligera sonrisa. Vestía también de negro, pero destacaban sus anillos de compromiso y casada, valorados en millones de dólares. En el nuevo retrato, sin embargo, no lleva joyas visibles, lo que refuerza un estilo más austero y formal.

A pesar de la presentación del retrato, la Casa Blanca no ha revelado detalles concretos sobre las actividades que Melania Trump planea realizar como primera dama. En su anterior periodo, lideró la iniciativa Be Best, centrada en combatir el acoso infantil y juvenil en las redes sociales. Sin embargo, en una entrevista reciente, se limitó a afirmar que continuaría trabajando en ese ámbito, sin ofrecer más información.

El papel de las primeras damas en Estados Unidos no es oficial, pero tradicionalmente se espera que adopten causas sociales de alto perfil. Por ahora, Melania Trump ha mantenido un perfil bajo durante los primeros días del nuevo mandato presidencial, lo que genera incertidumbre sobre su implicación en asuntos públicos durante los próximos años.

Con este retrato, Melania Trump parece buscar un equilibrio entre su imagen pública y su vida privada, proyectando una figura que combina profesionalidad con sobriedad, en un momento en que las miradas están puestas tanto en su rol como en el enfoque de la nueva administración.

