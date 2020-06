Melania Trump al descubierto en un nuevo libro: "Ella es mucho más parecida a Trump de lo que parece"

Este lunes ha salido a la venta en Estados Unidos un libro sobre Melania Trump que revela, entre otros asuntos, un acuerdo prenupcial firmado con el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para garantizar los derechos de su primogénito Barron.

'The art of her deal: The untold story of Melania Trump' ('El arte de su acuerdo: La historia no contada de Melania Trump'), escrito por la reportera del The Washington Post, Mary Jordan, será el epicentro de los debates entorno a la figura de Melania Trump, cuyas apariciones en público siempre se analiza al milímetro, dejando algunas gestos controvertidos.

Entre sus 286 páginas se describe a Melania Trump como una mujer tan dura y ambiciosa como su marido, y perfectamente capaz de enfrentarse a él y a su entorno. Además, asegura que Melania Trump, al igual que su esposo, busca crear su propio mito: "Ella es... mucho más parecida a él de lo que parece", revela la autora, quien fue ganadora del premio Pulitzer en 2003. También, la reportera describe a la primera dama como alguien que sigue adelante "y nunca miraría hacia atrás”.

Acuerdo prenupcial antes de llegar a la Casa Blanca

Mary Jordan apunta en este libro, basada en los testimonios de tres personas cercanas a Trump y elaborado con más de un centenera de entrevistas que abarcaron desde ex compañeros de clases de la primera dama hasta el ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, que dicho acuerdo fue para asegurarse que Barron tuviera doble ciudadanía en Eslovenia.

También, que en en lo relacionado con "oportunidades financieras y la herencia", tuviese el mismo trato que los tres hijos mayores del gobernante. Según la obra, Melania se refirió al acuerdo con su esposo como una forma de "cuidar a Barron". Este acuerdo fue negociado antes de su llegada a la Casa Blanca tras el triunfo electoral del presidente Donald Trump.

Entre otros aspectos, la autora detalla el apoyo que la primera dama ha dado a la intención de Trump de llegar a la Casa Blanca y su participación en decisiones como la elección del actual vicepresidente, Mike Pence: "Melania no solo aceptó y abrazó las aspiraciones políticas de Trump, sino que también fue un socio alentador", afirmó la autora.

Incluso cita una declaración de Roger Stone, el colaborador del presidente que en febrero pasado fue condenado a 3 años y 4 meses de cárcel por mentir al Congreso y manipulación de testigos, quien indicó: “Ella fue quien finalmente dijo: 'Sabes, Donald, deja de hablar de postularte para presidente y hazlo... Y si compites, vas a ganar'.