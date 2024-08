Meghan Markle vuelve a nombrar a la familia real británica al recordar sus pensamientos suicidas

La tregua ha terminado para Buckingham Palace. Tras los últimos contratiempos de salud a los que ha tenido que hacer frente la familia real británica ahora parecen regresar los fantasmas del pasado.

Los duques de Sussex han vuelto a conceder una entrevista en televisión para presentar un nuevo proyecto altruista, 'The Parents Network'. Esta nueva iniciativa de Meghan Markle y Harry trata de dar apoyo a los padres cuyos hijos padecen traumas relacionados con el uso de redes sociales.

La presentadora, Jane Pauley, quiso que Meghan volviese a poner sobre la palestra los problemas de salud mental que tuvo que superar en el pasado y ella no tuvo problema en volver a narrarlos. "Si el hecho de expresar lo que he superado ayudará a alguien a hacer introspección, y que asuma que todo está bien, entonces, vale la pena".

Meghan ya confesó años atrás que hubo una época en la que sentía que "no quería estar viva". La primera vez que compartió estos sentimientos en público lo hizo en una entrevista con Oprah Winfrey coincidiendo con el momento en el que tanto ella como su marido rompían con sus obligaciones como parte de la familia real.

Recordando las declaraciones de aquella entrevista, ahora Meghan recuerda: "En aquel momento me daba mucha vergüenza decirlo, y sobre todo admitirlo delante de Harry, porque sé lo mucho que había perdido. Pero sabía que si no lo decía, lo haría... y ya no quería seguir viva". También explicó que pidió ayuda a la familia real "una de las personas de mayor rango de la institución". "Dije que necesitaba ir a algún lado para recibir ayuda. Dije que nunca me había sentido así y que necesitaba ir a algún lado. Y me dijeron que no podía, que no sería bueno para la institución".

La duquesa también añadió en esta entrevista con la CBS que "realmente no he llegado apenas a rascar la superficie de mi experiencia. Pero creo que nunca querría que otra persona se sintiera así. Y nunca querría que otra persona hiciera ese tipo de planes. Y nunca querría que no se creyera a esa otra persona".

Durante esta nueva entrevista hubo muestras de cariño entre la pareja como el gesto de Meghan de agarrar la rodilla de Harry. Ambos expresaron también su deseo por proteger a sus dos hijos, Archie y Lilibet.

"Nuestros hijos son pequeños: tienen 5 y 3 años. Son increíbles. Y como padres, lo único que queremos es protegerlos, así que, viendo lo que está pasando en Internet, sabemos que hay mucho trabajo por hacer en este sentido". Harry añadió al respecto que "hemos llegado a un punto en el que casi todos los padres tienen que ser los primeros en responder. Y ni siquiera los mejores especialistas del mundo serían capaces de distinguir los signos de un posible suicidio. Eso es lo más aterrador de todo".

Esta campaña lleva por lema #NoChildLostToSocialMedia (ningún niño perdido por culpa de las redes sociales), se ha publicado en la web de Archewell con un vídeo en el que se recogen testimonios de padres que han perdido a sus hijos al suicidarse por el acoso sufrido en redes sociales.

