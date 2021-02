Meghan Markle gana la batalla legal contra el diario británico que publicó la carta que escribió a su padre

Meghan Markle, duquesa de Sussex, ha ganado este jueves la mayor parte de su batalla legal contra un periódico británico por por violación de privacidad. Un juez ha dictaminado que imprimir extractos de una carta privada que le escribió a su padre era "manifiestamente excesivo y, por tanto, ilegal".

Meghan demandó a la editorial Associated Newspapers después de que el tabloide 'Mail onSunday' imprimiera partes de la carta manuscrita que envió a su padre, Thomas Markle, en agosto de 2018. El juez Mark Warby ha sentenciado que los artículos violaron su privacidad, pero dijo que algunos problemas relacionados con los derechos de autor de la carta deberían resolverse en un juicio.

"El reclamante tenía razón en que el contenido de la carta permanecía a la privacidad. Los artículos del Mail interferían con esa expectativa razonable", ha dictaminado Warby. En aquella carta, Meghan escribía a su padre después de que su relación con el príncipe Harry colapsara las portadas de todos los diarios y revistas británicas.

En dos días de juicio, que se celebró el mes pasado, sus abogados dijeron que imprimir la carta "personal y sensible" fue un asalto de "tres cañones" a "su vida privada, su vida familiar y su correspondencia" y claramente violaron su privacidad.

El periódico argumentó que la duquesa siempre tuvo la intención de que el contenido de la carta se hiciera público y que formaba parte de una estrategia mediática, señalando que había admitido en los documentos judiciales que lo discutió con su secretaria de comunicaciones.

The Mail, que publicó extractos en febrero de 2019, dijo que lo hizo para permitir que Thomas Markle respondiera a los comentarios hechos por amigos anónimos de Meghan en entrevistas con la revista estadounidense People. "En su mayor parte, no cumplieron ese propósito en absoluto", dijo Warby. "Tomadas en conjunto, las revelaciones fueron manifiestamente excesivas y, por lo tanto, ilegales. No hay perspectivas de que se llegue a un juicio diferente después de un juicio", ha señalado.