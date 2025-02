Los médicos dejan un bebé muerto en el vientre de su madre durante tres días: "La están torturando"

Una mujer ha denunciado la falta de atención médica para su hija, que perdió a su bebé de siete meses y lleva ya tres días con el cuerpo muerto del nonato en su interior.

Patricia Aguilar, vecina de la colonia Santa Teresa de Veracruz (México), ha sido la denunciante de este caso. Afirma que su hija Karla Guzmán Quino, de 18 años, acudió al centro médico de su localidad debido a complicaciones con su embarazo. Sin embargo, ante la falta de especialistas, les recomendaron ir al hospital regional, donde la joven lleva varios días sin haber sido intervenida quirúrgicamente.

Según ha relatado Patricia y han recogido diversos medios mexicanos, Karla, embarazada de siete meses, comenzó a sufrir fuertes dolores el viernes por la tarde. Acudieron al Hospital de Tarimoya, donde no recibieron atención medica ya que no había ni ginecólogo ni el equipo necesario para poder realizarle una prueba de ultrasonido. Es por eso que fue trasladada al Hospital 20 de Noviembre, donde la familia esperaba que la joven pudiera ser atendida. Pero, cuenta la madre, los días han ido pasando sin que el caso se haya resuelto.

"Allá en Tarimoya no había ginecólogo ni para hacer un ultrasonido. Si se quedaba mi hija iba a ser bajo mi responsabilidad. Me la llevo porque ya teniendo un bebé muerto pues no puede estar mucho tiempo ahí. La traigo aquí el sábado y el domingo le pusieron medicamentos, pues esperaban que el bebé lo expulsara mi hija, pero nada", ha señalado la madre de la joven ingresada.

La mujer ha expresado su preocupación en torno al estado de salud de su hija, tanto físico -debido al riesgo de contraer infecciones- como emocional: "Le administraron medicamentos para inducir el parto, pero hasta ahora no ha sucedido nada. Mi hija está triste y yo estoy desesperada porque no dejan verla mucho tiempo. No quiero que su salud se complique más".

Asimismo, ha exigido que se le practique la cesárea a su hija con el fin de evitar mayores complicaciones, aunque desde el hospital han insistido en que la joven debe expulsar al bebé de manera natural. "Siempre les digo '¿Y por qué no le hacen cesárea?' 'No, es que a fuerza tiene que expulsarlo', que porque si le hacen una cesárea su matriz va a quedar débil y tantas cosas", ha expuesto Patricia Aguilar.

"Ya pasó sábado, domingo y pues igual, sigue igual. Entonces, la siguen torturando. Se expulsa el bebé y... ¿cómo lo va a expulsar si ya el bebé ya falleció?", ha añadido. "Qué hago? ¿A quién acudo? La verdad, sí temo por mi hija, porque ya con hoy son tres días".

Patricia Aguilar denunció públicamente la situación de su hija este lunes. Desde entonces se desconocen más detalles acerca del estado de salud de la joven o de si ya le han extraído o no el cuerpo sin vida de su hijo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com